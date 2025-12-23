美股四大指數收紅「標普500創新高」 台積電ADR漲逾1%

關心美股表現，美國公佈第三季GDP，相較於去年同期增加4.3%，不僅高於前一季的3.8%，也超乎市場預期，美國消費韌性為股市提供成長動能，四大指數終場全面上揚，道瓊工業指數上漲79點，收在4萬8442點；那斯達克指數上漲133點，收在2萬3561點；S&P500指數上漲31點，收在6909點，創下收盤新高價；費城半導體指數上漲38點，收在7184點。

焦點個股，輝達勁揚3.01%、博通漲2.30%、Alphabet上漲1.39%、亞馬遜上揚1.62%、谷歌漲1.39%、蘋果漲0.56%、Meta漲0.52%、微軟漲0.44%；台積電ADR也上漲1.25%，收在296.95。



