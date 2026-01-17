美股四大指數收黑台積電ADR逆勢彈! 台股單周強彈千點、留意關稅高度分化

股市配圖。廖瑞祥攝



美股四大指數多收黑，輝達、特斯拉下挫，台積電ADR上漲0.22%。投信法人表示，，台股上周強彈千點，帶動周線連4紅，大漲3.7%，周線上漲1119.74點，日均量7152.76億元。台美關稅底定後，對台灣電子業的戰略地位更顯重要，有助於穩定毛利結構與接單競爭力。關稅下調利多效果也會在不同產業間呈現高度分化。傳產整體情勢依舊嚴峻，關稅調降更多是「緩解營運壓力」，而非根本性改善競爭環境。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，在內外利多激勵之下台股強勢上漲，上周五盤中再度改寫高點，盤面下亦有39檔個股股價盤中同步創高，而千金股雖然未能維持在30檔，但仍有29檔個股股價穩居千元大關之上，且亦有6檔超過900元的準千金股，包括重電、散熱、量測儀器、半導體設備等，都是搭上AI浪潮的重點產業。

郭明玉表示，晶圓龍頭大廠法說會報喜，讓多頭氣勢再度吃下定心丸，單季營收突破兆元大關達1.04兆新台幣，每股盈餘19.5元、毛利率62.3%、資本支出520億美元至560億美元以及財測全數超越市場預期；此外，受惠高階製程需求強勁，上季美元營收年增25.5%，2026年資本支出大幅成長3成之多，激勵全球半導體板塊，顯示公司對2026年全球半導體景氣復甦與高階應用需求具高度信心。

郭明玉分析，晶圓龍頭大廠持續加碼 3 奈米、2 奈米製程投資，反映出無論是晶圓製造相關設備廠、材料廠，或具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨資本支出擴張而受惠。由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，也將成為支撐台股指數的重要力量。

至於台灣輸美對等關稅降至15%，郭明玉說明，此事件對台股投資情緒與台廠產業競爭力確實是偏正面的政策訊號，關稅下調不僅有助於降低台灣電子業出口至美國的成本負擔，也進一步強化台灣在全球科技供應鏈中的相對優勢，尤其在美中科技對抗與供應鏈重組的背景下，台灣電子業的戰略地位更顯重要。對半導體、電子零組件與相關科技製造業而言，關稅壓力的減輕，有助於穩定毛利結構與接單競爭力。

不過，郭明玉也提醒，關稅下調利多效果也會在不同產業間呈現高度分化。對傳產而言，整體情勢依舊嚴峻，關稅調降更多是「緩解營運壓力」，而非根本性改善競爭環境，當前傳統產業所面臨的核心問題，並非單一市場的關稅成本，而是來自中國長期存在削價競爭與產能過剩壓力，中國業者在鋼鐵、化工、紡織、塑化等領域持續以價格換取市占，使台灣傳產即便在關稅稍有鬆綁的情況下，仍難以恢復過往的獲利水準。

