美股四大指數集體大跳水 台股暴跌逾800點 昨日漲幅幾乎全吐光

台股今（21）日開黑走跌，面臨沈重賣壓，指數開盤大跌604.39點，以26,821.97點開出。隨後跌勢持續擴大，盤中指數一度下殺超過800點，最低滑落至26,570.68點，幾乎吐光了昨日漲幅，加權指數再次面臨27000點關卡的保衛戰。

美股四大指數集體開高走低全面重挫



美國昨日公布的9月非農就業數據表現亮眼， 雖然失業率上升至4.4％，引發了投資人對降息可能延後的擔憂。

美股20日因此出現「最慘單日反轉」。儘管輝達（NVIDIA）財報及展望優於市場預期，加上輝達財報應收帳款大增遭質疑，輝達從大漲變大跌，股價從盤中大漲5%急轉直下，終場翻黑下跌超過3%，讓美股急轉直下。

廣告 廣告

美股四大指數集體開高走低，全面重挫，且全都破底。其中，那斯達克指數當天波動高達5%左右，最高點到最低點的波動幅度超過1000點。道瓊指數下跌386.51點，跌幅0.81%至0.84%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數則重挫4.77%，為四大指數中最弱。半導體類股災情慘重，美光重挫-10.87%，AMD也下跌-7.84%。

台積電開盤暴跌 盤面一片慘綠

受美股全面下殺影響，台股重要電子權值股面臨強大賣壓。台積電ADR收盤下挫1.72%，拖累台積電（2330）今日開盤暴跌60元，以1395元開出，又失守1400元大關，單日市值縮水新台幣1.55兆元，影響大盤約481點。

鴻海（2317）雖然年度科技日登場，但股價仍走弱，下跌10元至10.5元，滑落至226元左右，跌幅逾4%。聯發科（2454）下跌50元至55元。此外，近期漲幅偏多的記憶體族群，如南亞科、華邦電等也難逃重挫，盤面呈現一片慘綠。