美股四巫日反轉 最強投資題材出爐

週五美股四巫日，這段期間被殺爛的AI 相關個股終於轉強，過去幾個月，AI 題材最大的雜音只有一個：資本支出是不是跑太快了？前基金經理人「萬鈞法人視野」發文指出，題材面，從 GPU、資料中心到雲端服務，市場一直擔心，這一輪投入是否只停留在模型訓練階段，一旦進入商業化，需求就會降速。也正因為這個疑慮，許多本來站在核心位置的公司，反而成了估值被修理最兇的一群。

美國政府背書

這週幾件事情，開始改變這個定價邏輯。川普拋出的 AI 創世紀計畫，需求的性質發生了轉換，AI 被納入國家級計畫與政府採購的框架，不再只是企業願不願意投資的選項，而是被視為必須持續投入的基礎能力。雖然之前空方一直拿來做文章的甲骨文CDS沒有明顯下降，但這對市場而言，已經等於替 AI 的需求輪廓，補上了一塊原本缺失的底部，政府不一定會幫特定公司做財務保險，但會對整個AI市場兜底。

記憶體強心針

另一個強心針可以說是美光的財報，之前鎧俠因為給大客戶的價格還沒有適時反應導致財報遠不如預期，這次美光則是給了幾乎無可挑剔的答案。股價創新高只是必然，重點是除了短期數字，而是需求結構的改變。推論開始成為主戰場之後，記憶體不再只是跟著運算晶片被動出貨，而是直接參與效率與成本的決定。這也是為什麼財報一出，資金反應會如此直接，因為它回應了市場最核心的疑問：AI 的需求，並沒有在訓練之後消失，而是換了一種更持續、更難退場的形式存在。

降息預期升溫

明年還有一點最重要，就是資金面，降息預期重新升溫，與日本升息底定，讓風險偏好回來的同時，也迫使資金重新思考一件事：哪些資產先前被殺，是因為基本面出問題，哪些只是因為不確定性被過度放大。於是你看到輝達與美光領軍反彈，neocloud 題材在大跌後快速修復，CoreWeave、NEBIUS 出現明顯回補，就連先前表現最弱的 Oracle 也能止跌回升。這些走勢放在一起看，更像是市場在修正過去幾個月過於保守的假設。

AI題材續運轉

市場開始確認一件事：AI 並沒有走完它最關鍵的那一段。政策端正在把需求延伸成長期任務，企業端則用財報證明，推論時代的商業模式已經開始運轉。當這兩條線同時被驗證，資本市場剩下要做的，只是重新校準價格，而不是再問要不要相信。

