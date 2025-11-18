美股回檔怎麼辦？30年數據揭示：60/40股債配置最抗震、最長勝
12月降息預期降溫，使美股近日出現震盪回檔，市場情緒再度轉趨保守。不過回顧過去三十餘年數據，「60/40股債配置」在多次景氣循環與金融風暴中依然展現穩健韌性，長期報酬持續向上，成為當前混沌局勢中最具參考價值的資產配置方向。
根據理柏資訊統計至14日，貝萊德美國靈活股票、國泰美國ESG證券投資信託、施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力、法巴美國增長股票、施羅德環球基金系列－美國中小型股票、先機北美股票等基金，近一個月績效達4%以上，表現亮眼。
聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，從過去三十餘年的數據來看，配置「60%股票、40%債券投資組合」依然展現出跨景氣循環的穩健韌性。根據Endowus Research與Bloomberg統計（自1991至2025年），雖然單一年份的報酬在景氣循環中可能出現20%以上的波動，但10年滾動報酬始終維持在正報酬區間，顯示股債配置在市場震盪中仍能彼此緩衝。
何彥樟指出，根據該統計顯示，若以100美元做為起始投資，即使歷經2000年科技泡沫、2008年金融海嘯，以及2022年的股債同步下跌，整體資產最終仍在 2025年累積接近900至1,000美元水準，再次證明長期資產配置的重要性。
此外，2023年至2025年市場的強力反彈，反而印證估值修正後的均值回歸效應仍然有效。對以退休與長期理財為主的投資人而言，60/40依舊是兼具成長性與穩定度的核心架構。
針對近期債市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，多位聯準會官員發表偏鷹派言論，市場預測12月降息機率不到五成，使美國公債殖利率小幅走升，債市漲跌互見。
此外，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息的表現，債券價格折價與較高票息提供上漲機會及較低波動度。
事實上，謝佳伶表示，信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。
展望後市，貝萊德預估，標普500指數全年獲利可望成長7%，並在2026與2027年持續加速，顯示美股基本面依然穩健，有助支撐後市表現。
另外，AI浪潮持續擴散，不再侷限科技業，正加速滲透金融、醫療、工業等傳統領域，推動企業營運效率提升並創造新商機。AI相關類股對標普500企業淨利率的貢獻持續攀升，成為驅動美股長期獲利與產業升級的關鍵動能。
