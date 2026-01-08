美股回檔 道瓊跌466點 那指漲37點續紅

其他人也在看
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買
台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 15
股民驚呼「千年一漲停」！國家隊重砍「晶圓二哥」1.6萬下車 南亞、華新全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日加權指數終場下跌140.83點、跌幅0.46%，收在30,435.47點，八大官股昨日合計買超25.48億元。另觀察昨日上市個...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 8
台積電又熄火！跌40元至1665元 專家點名「1價位」再進場
輝達執行長黃仁勳預期今年與台積電（2330）合作規模會非常龐大，但台積電今（7）日股價再度熄火，失守1700元關卡，盤中最低觸及1665元，下跌40元或2.34%，專家表示，漲多拉回，投資人等拉回到五日線1640元附近再進場布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 19
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
今年43萬散戶進場！台股交易人數寫史上第二高 專家：不是壞事
今年來有43萬散戶進場了！昨天台股上市櫃成交量創下史上首次破兆元紀錄，台股破3萬點、每天新增二千多億元資金從哪來？據台灣證交所資料，昨天有交易人數高達144.8萬人，超越去年11月17日締造144.1萬人紀錄，僅次於川普關稅血洗台股隔日4/8當天的152.8萬人紀錄，改寫史上次高水準，顯示股市螞蟻雄兵大舉進軍撐台股。對此，股市名師、台新投顧副總黃文清認為「高檔需有人氣撐，散戶大舉增加不是壞事」，至少撐到台積電法說會，後市是否轉折有三大關鍵。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 4
偷賣未上市股票被抓包！這家電源供應器大廠跌停鎖死失守票面
電源供應器大廠立德電子（3058）傳於2023年、2024年間，有高階經理人私自將公司持有的未上市股票出售給萊力國際商務公司及時任董事長的廖蒲爵，2年內共賣出1,450萬股、金額逾1.7億元，該案經會計師查帳後發現弊端，檢調昨（6）日發動搜索、約談10人，受到此利空影響，立德今日股價直接以跌停板價9.27元，跳空跌停鎖死並跌破票面，一舉創下2022年11月以來的新低。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 12
入列黃仁勳背板名單！「伺服器機殼廠」氣勢大漲挑戰第3根 開盤14檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三收盤僅那斯達克指數小幅收紅，道瓊工業指數更是回檔下挫近500點，台股加權指數今（8）日盤則是下跌104.89點至30,33...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
焦點股》台光電：Vera Rubin不採用M9材料？ 股價一度跌停
輝達執行長黃仁勳昨日在美國消費性電子展（CES）宣布下一代伺服器平台Vera Rubin已進入量產， Vera Rubin提早量產引發市場懷疑可能不採用最高階CCL（銅箔基板）M9材料，CCL龍頭台光電（2383）為全球首家通過M9材料認證的廠商，因Vera Rubin可能不採用M9材料的相關利空揣自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
跟著億萬大咖布局！專家點名1月「這4檔」股票必買 搭上賺錢順風車
為了提早實現財富自由，不少人選擇斜槓經營或投入投資市場，而觀察億萬富豪與對沖基金經理人的布局方向，往往成為投資人關注焦點。根據投資媒體《Motley Fool》報導指出，多位重量級投資人不約而同重押人工智慧（AI）相關股票，且幾乎沒有理由懷疑，2026年的市場表現會與2025年出現明顯落差。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
台股爆量資金何處來？彭金隆證實外資淨匯入「賣股錢未跑」 股價低於年線佔比高
台股大盤指數近日雖創新高、衝破三萬大關，但主要由台積電等科技股領漲，呈現觀光、傳信傳媒 ・ 1 天前 ・ 16
台股爆8530億元交易天量！是誰在買 專家解析
台股今（7）日震盪走低，終場收在30,435點，下跌 140 點，儘管指數回檔，但成交量明顯放大，上市成交值達8,530億元，專家表示，主要是內資與短線資金活躍，對成長型與題材股偏多操作。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
記憶體成燙手山芋？自營商急售3檔提3.8億逃跑 群創「連9日收紅」失血上千張淪箭靶
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（6）日終場漲471.26點，以30,576.30點作收，漲幅1.57%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超27.70億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
《其他電》還在睡！鴻海265過得了？老手4點剖析
【時報-台北電】台股連2天上演拉「積」盤！昨（6）日在台積電衝上1705元下，再漲471點至3萬0576點，續創新高，相較台積電2天合計大漲120元，鴻海即使12月營收奏捷，2025年營收攻破8兆元，但股價卻在平盤上下游走，遲遲無法衝破240元，表現相對平淡。 資深分析師陳榮華表示，資金排擠、財報基期墊高是4大關鍵主因，但以鴻海2025年EPS可達15元推算，當前本益比低，下檔230元附近支撐強勁，若能站穩239.2元，股價就有機會挑戰265元的前高位置。 鴻海5日公布去年12月營收，單月營收8629億元，月增2.2%、年增31.77%，全年營收達8兆998億元，年增18.07%，雙雙改寫歷年新高，但鴻海在亮眼營收公布後，股價衝高又回落，讓許多投資者感到困惑。 陳榮華指出，市場對利多數據的反應主要取決於「是否超出預期」及「未來怎麼走」，此次股價調整的主要原因有四，包括： 1.利多出盡與獲利了結：優秀的年度和季度營收數據，已被市場普遍預期，股價在數據公布前已累積一定漲幅，當預期兌現時，部分資金選擇獲利了結，造成短線賣壓。 2.高基期挑戰：2025年第4季強勁增長超預期，為2026年第1季時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
信驊衝7825元新天價 寫台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2026年1月8日電）台股股王信驊(5274)再創新天價，今天盤中股價攀高至7825元，寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊2025年總營收首度突破新台幣90億元關卡，達90.85億元，年增40.64%。在客戶需求依然熱絡下，信驊預期，2026年第1季可望延續營收逐季創高的趨勢，季營收有機會攀高到26億至27億元，較2025年第4季營收24.43億元再成長6.4%至10.5%。信驊營運展望樂觀，市場買盤湧入推升，繼2025年11月13日突破大立光(3008)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，信驊股價持續不斷創高，今天盤中達7825元，再創歷史新高，上漲445元，漲幅逾6%，並將台股個股最高價紀錄進一步往上推高。中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 3
記憶體恐漲價100%！南亞科連4漲衝歷史新高噴量348億元 「這檔」拉4漲停炸45萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著龍頭股台積電（2330）漲多回檔，台股大盤今（7）日也同步走疲，截至12點30分，加權指數暫報30422.01點，下跌154.29點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
PCB超夯新兵要抓住？「這檔」抽籤一張爽賺10萬、年終自己加碼 投資人搶破頭試手氣
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新年剛開跑，台股抽籤行情率先暖身，多檔新股與增資案接力登場，讓投資人有機會用小資金試手氣、拚紅包。其中，PCB族群話題...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股再刷30576點新高 台積電同創1705元高點/面板雙虎量能炸鍋 百萬張全場最強/記憶體群雄出列 多頭輪動搶戲 ｜Yahoo財經掃描
美國插手委內瑞拉國政，市場解讀美方政策轉向有利美國能源企業重返開發，帶動石油、煉油與軍工股全面走揚，推升美股四大指數同步收高，道瓊工業指數上漲1.23%，標普500指數上漲0.64%，那斯達克指數上漲0.69%，費城半導體指數勁揚1.07%。 此外，CES展效應持續發酵，半導體設備與晶片族群買氣回溫。科技股表現方面，黃仁勳於CES演講宣告新一代Vera Rubin晶片全面量產，並點名自駕與實體AI應用，激勵半導體設備股走強，台積電ADR同步收高，反映市場對先進製程與AI需求的高度期待。亞股部分，區域市場走勢偏強，日股延續多頭氣勢續漲1.32%，韓股走強1.52%，港股與陸股同樣表現強勢。 台股方面，加權指數今（6）日在權值股拉抬下大漲471.26點，收在30,576.30點，連續站穩3萬點之上，成交值放大至7,346.93億元。權王台積電(2330)再度發揮穩盤角色，尾盤大單敲進，股價直接拉升收在1,705元、改寫收盤新天價，成為推升指數關鍵；電子權值股中，日月光投控(3711)、台達電(2308)維持強勢表現。題材股則由CES與記憶體報價題材接棒，面板族群交投火熱，記憶體以及機器人相關個股同步走揚，帶動盤面呈現「指數續創高、熱門族群輪動」的多頭結構。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 4
快去刷存摺！台積電豪發1296億股息紅包 184萬人樂透
台積電184萬多名股東趕快刷存摺，台積電今（8日）配發025年第2季現金股息，每股配發5元，總計發放約1296.66億元，其中台積電創辦人張忠謀一個人就領到約6.25億元現金，至於昨天大跌30元的台積電，同樣反應在美國的表現，台積電ADR下跌8.75美元，跌幅2.67％，收在318.68美元。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 8
去年營收衝破1329億、年增9%！這檔「被動元件大廠」12月與Q4雙創紀錄
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導被動元件大廠國巨（2327）今（7）日公告最新營收，去（2025）年12月營收達123.51億元，月增0.7%、年增29.7%；第四季營收359...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1