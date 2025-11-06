美股回神 法人：台股短線波動加劇長線仍偏多

（中央社記者曾仁凱台北6日電）受4日美股重跌衝擊，台股昨天早盤一度殺低超過700點，終場下跌399.5點，收在27717.06點，跌幅收斂。5日美股也反彈收紅。法人認為隨著台股來到歷史高位，短線波動加劇難免，但長線仍偏多。

美國公布10月小非農就業數據超乎預期，緩解投資人對勞動市場擔憂，加上企業財報表現亮眼，提振投資人風險偏好，緩解對於科技股估值過高疑慮，美股主要指數5日反彈收紅。道瓊工業指數上揚225.76點或0.48%，收47311.00點。標普500指數揚升24.74點或0.37%，收6796.29點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲151.16點或0.65%，收23499.80點。費城半導體指數勁揚210.69點或3.02%，收7190.27點。

個股方面，高通（Qualcomm）公布財報優於預期，股價大漲6.88美元或3.98%，收179.72美元。AI指標股輝達（NVIDIA）下跌3.48美元或1.75%，收在195.21美元；美超微（SUPERMICRO）重跌逾11%，收42.03美元；台積電ADR小跌0.41美元或0.14%，收293.64美元。

野村投信全球整合投資方案部主管游景德分析，受惠資金動能回升與內需穩定，加上AI推動出口成長，企業獲利動能同步提升，預期資金寬鬆與獲利成長將成為明年台股多頭的主旋律。

游景德進一步指出，台股基本面穩健，AI供應鏈仍是資金焦點，儘管短線漲多、評價偏高，惟籌碼穩健，AI供應鏈基本面支撐強勁，中長期結構仍偏多。記憶體與被動元件族群因缺貨與漲價題材持續發酵，不過短線波動加劇，建議投資人留意風險。（編輯：林家嫻）1141106