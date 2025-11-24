美股基金淨流入逾百億美元仍居冠 但台股市場氛圍步入轉折期

台股示意圖。資料照



美國降息預期走弱與AI前景與評價再現雜音，全球股市面臨漲多回調壓力。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2025年11月14日至11月19日止近一周，全球主要股票基金全數淨流入；其中，美國股票基金淨流入仍居冠、金額為129.79億美元、其次為全球新興市場31.16億美元與已開發歐洲9.45億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國9月失業率升至近四年最高，而聯準會10月會議紀要顯示，多位官員傾向於反對12月降息，年底降息前景仍不明；與此同時，儘管美股AI晶片龍頭公布強勁財報，亦未能緩解科技股評價雜音。受此影響，美歐股拉回修正，加上中日緊張情勢持續，壓抑投資氣氛。

在相關政策消息方面，安聯投信表示，美國總統川普頒令降低牛肉、咖啡、香蕉等數百種食品關稅，以緩解選民對物價上漲的擔憂。日本10月消費者物價指數(CPI)從2.9%升至3%，扣除生鮮食品核心 CPI年增率3%，扣除生鮮及能源的核心CPI也小幅升至3% ，顯示通膨仍處於黏著狀態，或使日本銀行(BOJ)面臨更大升息壓力。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示儘管近期市場對於AI前景與資本再度浮現諸多雜音，但從基本面來看，對資本市場長期前景仍保持正面看法。從歷史經驗來看，第四季通常是風險資產表現相對強勁季節，隨著市場預期2026年各產業獲利可望回升，將有助於資金從科技板塊擴散至其他領域，帶動市場結構更為均衡。

莊凱倫表示，再從美股相關財報顯示，AI基礎設施需求依然強勁，而轉向高毛利GB300 Blackwell加速出貨，有助提升獲利及利潤率；儘管近期出現較大波動，但考慮獲利成長能見度提升，評價面仍有吸引力；展望後市，例如下一代產品(Rubin)、主權AI及雲端需求成長仍在，將有利挹注後市動能。

莊凱倫表示，CSP資本支出保持強勁，AI基礎建設可預見性增強，可望挹注網通設備和電子製造服務等成長動能；應用部分，受惠於AI模型持續突破，支援應用進化與算力成本下降，加速軟體及推論場域發展，同步帶動資安需求增加；另外可涉入產業部分，未來幾年AI技術將重塑許多產業商業模式，於金融、國防、醫療保健和消費等產業尤甚，有助於工業股相關後市。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，隨著10月、11月財報相繼公布，時序上進入資訊空窗期，接下來市場氛圍將步入轉折期；不過從近期OpenAI頻繁宣布結盟及改組市場反應來看，AI投資雜音言論短期無法消除，加上先前個股累積漲幅已大及投機氣氛所帶來短線當沖，都將造成市場波動。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，做夢行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。

安聯投信台股團隊表示，在AI大趨勢加持下，台股盤勢仍可望再創新局。持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI/雲端伺服器、IPASIC、先進/特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻布、記憶體相關族群。短期雖可能因個股先前急漲而出現較大震盪，但將是逢低買進具長期基本面優質個股的機會。

