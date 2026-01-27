美股多收漲台積電ADR小跌 投顧：台股多頭架構未變

（中央社記者江明晏台北27日電）美股多收漲，僅費半指數小跌，台積電ADR跌0.65%，台股26日站上32000點，再創收盤新高，投顧指出，台股資金行情強力簇擁，多頭架構未變，市場持續關注美國大型企業財報公布，以及聯邦準備理事會（Fed）最新利率決策。

投資人正準備迎接本週稍晚要公布的一連串大型企業財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）最新利率決策，華爾街股市主要指數今天大多收漲。

道瓊工業指數上揚313.69點或0.64%；標準普爾500指數攀漲34.62點或0.50%；那斯達克指數揚升100.12點或0.43%；費城半導體指數下跌30.88點或0.39%。

輝達股價小跌0.64%，收186.47美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.65%，收332.71美元。

台指期盤後上漲138點，漲0.43%，收在32288點。

台股26日漲103.01點，收在32064.52點，站上32000點，再創收盤新高，成交值新台幣7246.14億元。三大法人合計賣超94.64億元。其中，自營商賣超33.21億元，投信賣超46.5億元，外資及陸資賣超14.93億元。

台積電26日盤中達1785元續寫天價，但終場收在1755元，跌15元。

輝達宣布，對AI基礎設施供應商CoreWeave投資20億美元（約新台幣628億元），受此消息激勵，CoreWeave今天早盤股價大漲12%。

投顧分析師指出，台股在資金行情強力簇擁下，促使大盤再創歷史新高，保持多頭架構未變，後續持續留意量價結構，做為上攻力道強弱依據，市場普遍認為聯準會將維持利率水準不變，台股現今氛圍相當熱絡，由於漲幅大，盤面輪動速度快，短線風險意識須加強，市場持續關注美國大型企業財報公布，以及Fed最新利率決策。（編輯：楊凱翔）1150127