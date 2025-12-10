美股多收黑 台股早盤漲逾百點 台積電最高漲至1495元 矽光子續飆

台股週三開盤不久即漲逾百點，最高漲至28361點。廖瑞祥攝



美國Fed利率決策結果即將出爐，市場屏息以待，美股主要指數收低，台積電ADR收漲0.51%。台股今日（12/10）開盤不久即漲逾百點，最高漲至28361點，站穩兩萬八。台積電漲至1495元。

美股道瓊工業指數週二下挫179.03點，收在47560.29點，跌幅0.38%。標普500指數下跌6點，以6840.51點作收，跌幅0.09%。那斯達克指數小漲30.59點，收23576.49點，漲幅0.13%。費城半導體指數微跌2.70點，以7372.51點作收，跌幅0.04%。

台積電昨日盤中衝上1500元，但收盤翻黑，以1480元作收。今日開盤漲10元，以1490元開出，最高漲15元至1495元，最低則為1485元，股價持續在高檔震盪。

主要權值股漲少跌多，台達電、聯發科小漲；鴻海、富邦金、廣達、國泰金、中信金、緯穎、兆豐金、聯電皆小挫；日月光投控、中華電平盤震盪。智邦早盤最高漲至1090元，股價亮燈漲停，且重登千金股行列。

矽光子族群近日漲幅驚人，已有多檔個股被證交所列入處置股，包括聯亞、光聖、上詮等；波若威、華星光則列為注意股。早盤以眾達-KY漲逾8%最多，訊芯-KY、前鼎漲逾半根，波若威漲逾3%，光聖漲逾2%，聯亞、聯鈞小漲。

