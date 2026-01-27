美股多空撕裂！醫療股成最大黑天鵝 韓股不甩加徵關稅創高

財經中心／余國棟報導

美股週二（27）日收盤漲跌互見，科技股續扮多頭主角，帶動標普500指數再寫歷史收盤新高、那斯達克指數明顯走揚，但醫療保險股遭遇重擊，道瓊工業指數在權值股拖累下重挫超過400點，市場呈現明顯結構性分歧。

美股三大指數表現分化，投資氣氛一面倒向科技成長股。市場受惠記憶體與AI相關利多消息提振，資金持續回流大型科技與半導體族群，不過，醫療保險類股遭遇政策與財測雙重利空衝擊，成為盤面最大拖油瓶，道瓊指數因此承壓走低，終場大跌超過400點。

從個股表現來看，記憶體族群成為當日市場亮點。美光股價勁揚逾5%，公司宣布未來十年將在新加坡加碼投資約240億美元，以因應全球記憶體需求快速成長，激勵相關供應鏈同步走高。SanDisk與威騰電子股價分別上漲逾2%與近5%，顯示市場對記憶體景氣復甦與AI應用帶動需求擴大的期待持續升溫。大型科技股方面，微軟、Meta延續強勢整理格局，輝達小幅上揚，科技股整體買氣仍穩。

反觀醫療保險族群則遭到全面拋售，市場傳出美國政府擬推動聯邦醫療保險優勢計畫（MA）費率趨於一致，壓縮保險公司獲利空間，加上部分業者對未來營運展望保守，引爆投資人恐慌性賣壓。Humana股價暴跌逾21%，CVS Health重挫超過14%，聯合健康在公布不如市場預期的2026年營收展望後，股價崩跌近20%，成為拖累道瓊指數下殺的關鍵權值股之一，Elevance Health與Centene也分別下挫約14%與10%，醫療保險板塊可說全面潰敗。

市場同時聚焦聯準會本週利率決策，多數投資人預期聯準會將維持基準利率在3.5%至3.75%的目標區間不變，會後聲明與主席談話是否釋出未來降息時點線索，成為關鍵觀察重點。根據CME FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨交易仍反映，至2026年底前市場預期可能出現兩次、各1碼的降息空間，顯示資金面對景氣前景仍抱持審慎樂觀態度。

歐盟宣布與印度完成長達近20年的重大貿易協議談判，被外界解讀為對美國關稅政策的間接回應；另一方面，美國最新消費者信心指數下滑至2014年以來低點，甚至低於疫情期間水準，反映民眾對反覆變動的關稅政策與貿易方向感到不安，也為後市增添不確定性。此外，美國政府部分停擺風險升高，國會政治對立升溫，進一步放大市場對政策面的疑慮。

日本股市昨日受惠美股科技股走揚與半導體族群大漲激勵，日經225指數低盤開出後迅速翻紅，終場上漲0.85%，四個交易日來第3度收高，東證指數同步收漲0.31%。南韓股市表現更為亮眼，儘管市場消化美國宣布調高南韓商品關稅的消息，但KOSPI指數盤中一度震盪後強勢回升，終場大漲近3%，收在5,084.85點，史上首次站上5,000點整數關卡，改寫韓股歷史新高紀錄。

