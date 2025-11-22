美股多空纏鬥 道瓊上漲493點 那指漲195點

【時報-台北電】美股在過去兩三天發生讓人眼花撩亂的走勢，全球AI領導企業輝達(Nvidia)在周三(11月19日)盤後公布亮眼的季度財報和財測，然而在公布前，美股和輝達先行漲了一波。周四上午交易員繼續歡呼，但可能因為非農和失業報告在上午的公布，以及對輝達財報的反省，當日午間開始減弱漲勢，收盤輝達和四大指數皆明顯受挫。在周五的交易，輝達再跌0.97%，收178.88美元。交易員可能開始注意到，他們以為從財報中得到所有答案，事實上還有許多問題待釐清。 輝達公布第三季財報，主要重點為營收達到570億美元，季增22%，年增62%。GAAP和非GAAP毛利率分別為73.4%和73.6%。GAAP和非 GAAP每股盈餘皆為1.30美元。對第四季的展望重點，包括預計營收為650億美元，正負2%。GAAP毛利率預估為74.8%，正負0.5個百分點。GAAP營業費用預估為約67億美元。 財務長Colette Kress在電話會議上回復了有關資料中心營運商低估GPU折舊的問題。Kress說，大多數不具備CUDA架構的加速器，隨著模型技術的演進，它們沒幾年就被淘汰。但得益於CUDA，輝達6年前推出的A100

時報資訊 ・ 22 小時前