美股多空纏鬥 道瓊上漲493點 那指漲195點
(台北訊)因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。標準普爾500指數上漲64.23點，或0.98%，收在6602.99點。以科技股為主的那斯達克指數上漲195.04點，或0.88%，收在22273.09點。費城半導體指數上漲54.367點，或0.86%，收在6406.434點。
美股走勢撲朔，川普關稅政策不斷修正，全國期待鮑爾降息，美債不斷攀升無解，美元信用蒙塵，多空各持有利的馬後炮，造成股市震盪激烈。其實，也不過是漲多修正，並無確定崩盤的明確危機，須知，美國金融市場依然是全球領先的最大市場，全球資本家縱橫期間，玩得不亦樂乎。
