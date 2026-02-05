美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變

正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。​

主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD跌17%、儲存大廠SanDisk也跌掉16%，高通（Qualcomm）、ARM盤後跌10%，就連財報不錯的Google也跌了2%，美股怎麼會殺成這個樣子？



​梁珮羚對此表示，​第一個因素，其實是美國總統川普在上周提名華許（Kevin Warsh）擔任Fed下一任主席後，就引發美股劇烈波動，一直延續到這周。這幾天不只AI題材，不論是軟體股還是近期很強勢的記憶體都重挫，反映的還是美股先前估值過高​，市場趁不確定性環境時去進行修正。​

​​梁珮羚指出，第二個原因則是，先前漲比較多的科技股、AI題材等乖離過大，也讓一些資金趁勢獲利了結，但從整體盤勢來看的話，其實資金並沒有完全撤離，而是在不同股票之間尋找機會，所以今年以來，大環境的投資敘事在改變。



​​​梁珮羚提到，市場現在對AI公司要求的財報，就像一個學生過去都考95分，現在拿了85分，其實還是很不錯，但因為他原本的股價就很高，所以仍會被嚴格看待；相反地，像原物料、能源​等其他類股，可能原本只考5、60分，現在只要成長到7、80分股價就會有明顯上漲。



​​​​梁珮羚分析，綜觀美股，第一個是資金出現了一些輪動，但沒有完全離開，也顯示市場並非全面性拋售；第二，AI題材今年究竟能否持續，這點從Google母公司Alphabet、微軟的財報等能看出，大企業仍持續提高資本支出，反映需求面其實還是很強。​



梁珮羚強調，市場對AI需求沒消退，只是大家會開始去嚴格要求，公司在資本支出的投資過程當中是否可以變現，或是得仰賴很多的融資。例如OpenAI持續有資金挹注，甲骨文甚至可能出現一些融資問題，都會造成股價出現劇烈波動。整體而言，今年股市景氣面都不錯、政策面也是有利環境，但因為這幾年真的漲比較多， 所以在估值調整上，可能會造成這種劇烈波動。

