美股大波動下怎麼做？利多不漲的三個關鍵

美股盤中大漲後急轉收黑、指數震盪逾千點。鉅亨買基金認為下跌主因是情緒放大：市場把甲骨文債務壓力牽到AI泡沫、9月非農補發過強讓12月降息預期降溫，以及對聯準會流動性措辭誤讀。AI仍獲政策力挺、基建需求擴張，回檔更像長線入場折扣。（示意圖／PIXABAY）

美股上週劇烈震盪，盤中一度大漲、隨後急轉收黑，指數高低落差上千點。雖然輝達最新財報優於市場預期、Google也拋出新一波AI應用訊號，但行情沒有一路走高，反而在尾盤翻黑，讓不少投資人開始懷疑「是不是要反轉了」。對此，「鉅亨買基金」認為，這波下跌更接近短線情緒的過度反應，而非景氣或AI需求出現趨勢性轉弱。

AI被拉到國家戰略層級

鉅亨買基金指出，市場近期把甲骨文的債務與現金流壓力，放大解讀成「AI泡沫」的證據，但這種連結偏情緒化。總經理張榮仁表示，美國政府已將AI推進到國家級戰略，Genesis Mission等重大計畫被視為「AI版曼哈頓計畫」，政策支持力度不太可能因個別公司短期財務壓力而中斷。更重要的是，AI基礎建設、能源配置、資料中心等投資需求仍在加速擴張，動能不是靠題材撐著走。

非農補發太強、降息預期被往後推

第二個波動來源是延宕40多天的9月非農就業報告突然補發，數據明顯優於預期，讓原本押注12月快速降息的交易開始退潮。張榮仁分析，市場下跌反映的不是經濟轉壞，而是對「降息可能延後」的短線失落；但從長線看，「因經濟太好所以不急著降息」，其實比「因景氣太差被迫降息」更偏多，因為代表企業獲利與需求還站得住。

流動性疑慮被誤讀，聯準會工具箱還很滿



至於外界把聯準會提到資金水位從「充裕」回到「充足」，解讀成流動性將快速收緊，鉅亨買基金認為這是過度聯想。聯準會仍有多種成熟工具（必要時包含擴表等），市場短期並不存在「突然缺水」的條件，昨晚更像是投資人自己嚇自己。

震盪是折扣，不是轉空訊號

鉅亨買基金總結，美股這次回檔主要是預期與情緒的再定價，AI成長的政策支撐與產業需求仍在，經濟基本面也未見趨勢性惡化。張榮仁建議，與其在波動中追著情緒跑，不如趁價格拉回時檢視長線部位、維持紀律分批布局。

