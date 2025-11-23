美股大波動下怎麼做？利多不漲的三個關鍵
財經中心／師瑞德報導
美股上週劇烈震盪，盤中一度大漲、隨後急轉收黑，指數高低落差上千點。雖然輝達最新財報優於市場預期、Google也拋出新一波AI應用訊號，但行情沒有一路走高，反而在尾盤翻黑，讓不少投資人開始懷疑「是不是要反轉了」。對此，「鉅亨買基金」認為，這波下跌更接近短線情緒的過度反應，而非景氣或AI需求出現趨勢性轉弱。
AI被拉到國家戰略層級
鉅亨買基金指出，市場近期把甲骨文的債務與現金流壓力，放大解讀成「AI泡沫」的證據，但這種連結偏情緒化。總經理張榮仁表示，美國政府已將AI推進到國家級戰略，Genesis Mission等重大計畫被視為「AI版曼哈頓計畫」，政策支持力度不太可能因個別公司短期財務壓力而中斷。更重要的是，AI基礎建設、能源配置、資料中心等投資需求仍在加速擴張，動能不是靠題材撐著走。
非農補發太強、降息預期被往後推
第二個波動來源是延宕40多天的9月非農就業報告突然補發，數據明顯優於預期，讓原本押注12月快速降息的交易開始退潮。張榮仁分析，市場下跌反映的不是經濟轉壞，而是對「降息可能延後」的短線失落；但從長線看，「因經濟太好所以不急著降息」，其實比「因景氣太差被迫降息」更偏多，因為代表企業獲利與需求還站得住。
流動性疑慮被誤讀，聯準會工具箱還很滿
至於外界把聯準會提到資金水位從「充裕」回到「充足」，解讀成流動性將快速收緊，鉅亨買基金認為這是過度聯想。聯準會仍有多種成熟工具（必要時包含擴表等），市場短期並不存在「突然缺水」的條件，昨晚更像是投資人自己嚇自己。
震盪是折扣，不是轉空訊號
鉅亨買基金總結，美股這次回檔主要是預期與情緒的再定價，AI成長的政策支撐與產業需求仍在，經濟基本面也未見趨勢性惡化。張榮仁建議，與其在波動中追著情緒跑，不如趁價格拉回時檢視長線部位、維持紀律分批布局。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
HHTD25／鴻海揚帆！劉揚偉6大戰場一次看
輝達案圓滿！地上權塗銷＋土地返還 新壽案正式畫句點
HHTD25／鴻海最重要的那個男人「白了頭」！郭台銘驚喜站台 力挺劉揚偉
HHTD25／AI吃電怪獸！劉揚偉：核電方向似乎有鬆一點，但不替政府預測
其他人也在看
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 13 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 18 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
急輸血搶命！國家隊砸76億守護台積電、鴻海 貨櫃三雄這檔「10月營收雙減」受寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（20）日終場漲846.24點，收在27,426.36點，漲幅3.18%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
一片AI懷疑聲浪中...三大法人砸近47億連9週狂買日月光！ 再斥26.5億元狂掃南亞4.6萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數狂跌962.56點，跌幅高達3.51%，收在26434.94點，三大法人合計賣超2075.32億元，觀...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個...CTWANT ・ 16 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
聯電21日逆勢收紅 特殊製程旺到明年
聯電今年前三季營收為591.27億元，季增0.6%，年減2.25%；累計今年前9月營收為1757.43億元，年增2.23%。每股稅後純益（EPS）達2.54元，累計獲利高於市場先前預期，全年EPS有望達到3.3至3.5元。聯電在近期宣布推出全新的55奈米雙極互補擴散金氧半導體（Bipolar-CMOS-DMOS）平台...CTWANT ・ 1 天前
輝達被疑泡沫嚇傻台股？ 明盤前分析！
近期美股在輝達財報後大跌，總體情勢被稱包裝成AI泡沫論，引發股市恐慌，比重較大的科技股出現跌勢，台股也難逃震盪。不過事實真是如此嗎？擅長科技股分析粉專「萬鈞法人視野」發文指出，近期一篇文章認為 Nvidia 財報中的應收帳款、庫存和現金流異常，顯示 AI 需求可能是「繞一圈的融資」堆出來的引發華爾街的恐慌。仔細想想，這個說法容易吸引注意，但如果把數字放回半導體和雲端產業的真正邏輯，大部分異常其實都能得到合理解釋。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
安世轉單效應引爆！法人點名「這檔」吃最多紅利喊買進 目標價105元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導中國因不滿荷蘭政府日前以維護國家安全為由，凍結安世半導體資產，因此限制相關功率元件出口，作為報復荷蘭手段，台廠強茂...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
金控獲利王不是說假的！ 富邦蔡明興：今年有望再寫新高
近期股市大幅震盪，談到AI市場，蔡明興表示，AI才剛起步，短期波動不用擔心，長期趨勢成長，且相較於美國科技股，台灣科技股本益比偏低，仍有很大成長空間。台灣有許多AI產業領導廠商，將讓今年台灣的經濟表現超乎預期！他還透露剛和廣達董事長林百里及聯發科執行長蔡力行聊...CTWANT ・ 15 小時前
大賣超中的逆襲！外資大手筆砸111億元掃貨「這封測大廠」5萬張 又捧55億搶進這檔航海王
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 1 天前