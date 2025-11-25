美股大漲是情緒？台經院吳孟道：降息預期過熱 美經濟隱憂在「這問題」

台經院研究六所所長吳孟道。台經院提供



隨著金融市場對美國聯準會（Fed）降息預期升溫，美股出現強勁反彈，台經院研究六所所長吳孟道今天表示，儘管貨幣政策朝寬鬆方向確立，但Fed正面臨決策兩難，市場對於降息的預期心理過於「情緒化」，且美國經濟真正的隱憂並非就業和通膨，而是逼近40多年低點的消費動能，投資人應留意基本面雜音帶來的市場動盪。

美國股市週一收高，延續上周五的漲勢，在科技股帶頭之下，四大指數全面收紅，由於數據顯示美國就業市場疲軟，讓投資人對Fed於12月降息的可能性更趨於樂觀。

台經院今發布2025年10月製造業、服務業與營建業調查結果，台經院研究六所所長吳孟道出席，他表示，美股大漲反映市場對降息的高度期待，又下一任Fed主席人選、Fed理事華勒（Christopher Waller）日前釋出支持12月降息，進一步市場推升樂觀情緒，不過，Fed內部對於降息與否仍有分歧。

吳孟道指出，雖然主席鮑爾（Jerome Powell）強調決策需依賴經濟數據，但受限美國政府10月停擺影響，導致CPI等關鍵數據缺乏足夠人力調查，在數據不全的情況下，Fed態度恐趨向保守，將決策彈性留待明年，但「整體貨幣寬鬆的方向是一致的，差別僅在於速度快慢」，若12月提前降息，明年降息空間恐被壓縮至僅剩2碼，步伐將明顯放緩。

對於市場聚焦於Fed所關注的就業市場與通膨數據，吳孟道認為，儘管最新的9月非農就業人數增加11.9萬人，高於預估的5.1萬人，但維持在15萬人較為穩健，通膨也維持在一定的區間內，反而，更深層的憂慮的是「消費狀況」。

吳孟道強調，在美國第2季的GDP占比中，消費貢獻比重偏低，甚至逼近40多年來的低點，消費動能熄火將成為經濟長期的干擾雜音，進而影響基本面表現，這也是Fed決策陷入兩難、金融市場感到混亂的主因之一。

至於市場近期對12月降息機率從40%暴增至80%以上的現象，吳孟道直言，市場反應過於劇烈且情緒化，這種過度預期主要源於對「美元流動性危機」及「地方型銀行資金籌措」的擔憂，市場憂心若不降息將導致資金匱乏，進而引發恐慌。

吳孟道認為，金融市場傾向以鴿派、寬鬆的立場看待市場，原先預期Fed今年將大幅降息，隨著Fed公布點陣圖，降息幅度與市場期待出現落差，可說是決策不如預期，這種情緒落差將導致金融市場出現劇烈震盪。

