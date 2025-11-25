美股大漲是情緒？台經院吳孟道：降息預期過熱 美經濟隱憂在「這問題」
隨著金融市場對美國聯準會（Fed）降息預期升溫，美股出現強勁反彈，台經院研究六所所長吳孟道今天表示，儘管貨幣政策朝寬鬆方向確立，但Fed正面臨決策兩難，市場對於降息的預期心理過於「情緒化」，且美國經濟真正的隱憂並非就業和通膨，而是逼近40多年低點的消費動能，投資人應留意基本面雜音帶來的市場動盪。
美國股市週一收高，延續上周五的漲勢，在科技股帶頭之下，四大指數全面收紅，由於數據顯示美國就業市場疲軟，讓投資人對Fed於12月降息的可能性更趨於樂觀。
台經院今發布2025年10月製造業、服務業與營建業調查結果，台經院研究六所所長吳孟道出席，他表示，美股大漲反映市場對降息的高度期待，又下一任Fed主席人選、Fed理事華勒（Christopher Waller）日前釋出支持12月降息，進一步市場推升樂觀情緒，不過，Fed內部對於降息與否仍有分歧。
吳孟道指出，雖然主席鮑爾（Jerome Powell）強調決策需依賴經濟數據，但受限美國政府10月停擺影響，導致CPI等關鍵數據缺乏足夠人力調查，在數據不全的情況下，Fed態度恐趨向保守，將決策彈性留待明年，但「整體貨幣寬鬆的方向是一致的，差別僅在於速度快慢」，若12月提前降息，明年降息空間恐被壓縮至僅剩2碼，步伐將明顯放緩。
對於市場聚焦於Fed所關注的就業市場與通膨數據，吳孟道認為，儘管最新的9月非農就業人數增加11.9萬人，高於預估的5.1萬人，但維持在15萬人較為穩健，通膨也維持在一定的區間內，反而，更深層的憂慮的是「消費狀況」。
吳孟道強調，在美國第2季的GDP占比中，消費貢獻比重偏低，甚至逼近40多年來的低點，消費動能熄火將成為經濟長期的干擾雜音，進而影響基本面表現，這也是Fed決策陷入兩難、金融市場感到混亂的主因之一。
至於市場近期對12月降息機率從40%暴增至80%以上的現象，吳孟道直言，市場反應過於劇烈且情緒化，這種過度預期主要源於對「美元流動性危機」及「地方型銀行資金籌措」的擔憂，市場憂心若不降息將導致資金匱乏，進而引發恐慌。
吳孟道認為，金融市場傾向以鴿派、寬鬆的立場看待市場，原先預期Fed今年將大幅降息，隨著Fed公布點陣圖，降息幅度與市場期待出現落差，可說是決策不如預期，這種情緒落差將導致金融市場出現劇烈震盪。
更多太報報導
美科技股大漲 台股早盤漲逾500點 重登2萬7！台積電噴漲50元至1425元
台積電爆巨量賣單！新台幣拉出連十黑 31.5元關卡前被踩剎車
台積電尾盤遭殺4萬張 台股爆量小漲69點驚險收紅！成交量突破7100億
其他人也在看
網通新股王光聖半個月狂飆43%...今再寫1310元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1310元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 59 分鐘前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 6 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股2萬7得而復失！分析師林漢偉：短線難逃整理格局
受美股連兩日反彈帶動，台股今（25）日跳空開高，一度站上27,000點關卡，大漲逾600點。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日走勢屬於「跟隨國際市場的反彈」，但由於整體量能偏縮、追價力道不足，加上碰上10日線反壓，短線指數仍難脫離整理格局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 2 小時前
迎廣桃園廠獲輝達認證，GB300正式出貨，訂單滿到明年H1
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼廠迎廣(6117)桃園伺服器廠區第三季正式獲輝達認證，9月起為客戶量產出貨GB300系統組裝訂單，業績加溫，第四季業績可望優於上季，再創新高，展望明年，因客戶訂單能見度高，迎廣受惠，產能滿到上半年。迎廣週一(24日)召開法說會，說明第三季財報與後市展望。在AI伺服器訂單持續成長之下，第三季營收8.61億元再創新高，毛利率維持31.87%高檔，稅後盈餘1.26億元，較上季大增2.8倍，年增率逾七成，EPS 1.36元，累計前三季稅後盈餘23.9億元，年增率11%，營業利益3.34億元，年增21%，稅後盈餘為2.02億元，年減24%，EPS 2.21元。迎廣指出，前三季伺服器業績佔比已達57.37%，較去年同期的56%持續成長，再創新高紀錄，電腦機殼佔比則為31.04%，略低於同期的31.24%，電源供應器3.38%，散熱模組1.59%；展望明年，因AI伺服器的訂單能見度高，成長可期，因此伺服器的業績佔比可望正式突破6成，電腦機殼佔比則將首度下降到30%以下，產品結構持續優化。由於台系品牌主力客戶獲輝達關聯企業訂單，第三季迎廣桃園伺服器組裝廠正式取得輝財訊快報 ・ 18 小時前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
航運族群全面起飛！這檔「大吃軍工題材」噴半根領漲 貨櫃三雄2檔臉綠下沉
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90開高，最高來到27,118.02點，截至上午10點30分，持續維持盤上震盪。觀察上市航運股盤中...FTNN新聞網 ・ 42 分鐘前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 1 天前
200萬股民快達陣！0050週增7.4萬人 2檔高股息ETF也有破萬人上車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50（0050）與主要高股息ETF，0050週增7.4萬人奪冠，並...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 1 天前
焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
股王信驊（5274）納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。自由時報 ・ 1 天前
緯創苦撐平盤之上拚回140元大關 分析師示警：轉弱訊號浮現
代工大廠緯創（3231）今（24）日股價開高在140.5元，惟盤中一度震盪翻黑跌逾1%、探至137.5元，140元大關得而復失。豐銀投顧分析師李世新受訪時表示，緯創今日走勢明顯受制於上方壓力，技術面轉弱訊號浮現，短線操作須提高警覺。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前