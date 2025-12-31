美股封關日受挫！道瓊跌逾百點 台積電ADR狂飆2%

美國股市於12月31日迎來2025年的最後一個交易日，受新年假期影響，市場交易量明顯偏低。主要指數早盤走低，道瓊工業指數下跌147點，連續第四個交易日下跌。根據報導，輝達公司近期向台積電追加H200晶片的生產訂單，帶動台積電ADR在早盤逆勢大漲超過2%。

美股2025年收關日，道瓊工業指數連續第四個交易日下跌，台積電ADR大漲超2%。（示意圖/美聯社）

截至台北時間1日晚間12點40分，道瓊工業指數下跌147.32點，報48219.74點，跌幅0.30%；那斯達克指數下跌67.14點，報23351.94點，跌幅0.29%；標普500指數下跌21.02點，報6857.22點，跌幅0.30%；費城半導體指數則下跌24.15點，報7144.95點，跌幅0.34%。

個股方面，特斯拉下跌0.27%，蘋果下跌0.21%，亞馬遜下跌0.58%，微軟下跌0.52%，輝達上漲0.70%，台積電ADR也上漲2.01%。

