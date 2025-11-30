美股就是提款機！靠「指數投資」滾雪球 跟著科技巨頭賺到流湯！
財經中心／師瑞德報導
儘管市場對AI泡沫疑慮未解、降息預期反覆不定，美國股市在劇烈震盪後連續四個交易日反彈，尤其科技股表現強勁。鉅亨買基金指出，美股短期可望受惠傳統的聖誕行情，長期則有AI帶動企業獲利與生產力提升的結構性利多支撐，仍是全球資產配置不可或缺的一環。對投資人而言，指數型基金將是參與美股成長的穩健選項。
鉅亨買基金總經理張榮仁表示，與2000年網路泡沫不同，這波AI浪潮不只是概念炒作，而是帶來實質的產業轉型與生產效率革命。他指出：「AI不僅能補足勞動力缺口，更能重塑GDP結構與企業獲利來源。它的影響是長期、可累積、也可量化，逐步成為全球經濟底層的新動能。」
張榮仁強調，AI所帶來的自動化與產業升級，將推動新一波隱性的成長曲線。根據多項研究，AI產業的成長高峰預期落在未來5至10年，企業獲利與全球GDP有望同步進入新一輪上升週期。
從歷史經驗來看，美股具備高度韌性與長期成長動能。鉅亨買基金指出，美股歷經1987年全球股災、2000年網路泡沫、2008年金融海嘯及2020年新冠疫情等重大衝擊後，每次皆能修復並創新高。
張榮仁進一步分析，自1980年代個人電腦革命起，S&P 500指數累計上漲259%；1990年代的網際網路浪潮推升515%；2009年智慧手機帶動739%；2022年起的AI革命至今已推升82%。他強調：「每一次科技創新，不僅改變生活，更提升企業價值，使標普500成為最具代表性的長期成長資產。」
針對如何參與美股長線紅利，張榮仁建議，投資人可透過指數型基金來掌握市場趨勢。「標普500指數」涵蓋美國500大企業，能全面反映美國經濟與企業整體獲利水準；而「那斯達克100指數」聚焦非金融大型成長股，尤其是科技與AI龍頭企業，是鎖定高成長產業的絕佳工具。
他表示，兩大指數都採用「汰弱留強」的編制邏輯，能隨市場變化持續優化成分股，長期投資不僅具有效率，也具備抗波動性與成長潛力。
鉅亨買基金建議，面對美股的長期結構性成長趨勢，投資人應把握指數型基金的便利性與透明度，透過定期定額或策略配置，參與AI驅動下的資本市場紅利。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
