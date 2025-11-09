美股崩盤快了？「超神準指標」血洗暴殺 專家預測驚人跌幅

全球投資人近期對AI概念股的高估值感到不安，市場泡沫疑慮升溫。專家警告，根據一項可用於判斷短期買賣時機的指標「黃金／白金比」（gold-platinum ratio），未來12個月內，美股恐將出現一場「血洗式修正」，跌幅可能高達16%，投資人須注意。

全球投資人近期對AI概念股的高估值感到不安，市場泡沫疑慮升溫。（示意圖/美聯社）

MarketWatch專欄作家赫伯特指出，黃金／白金比」是預測股市未來12個月走勢的可靠先行指標，其準確率甚至超越多數報酬率指標。這一比率自今年4月的高點以來到7月時已暴跌近40%，這種走勢往往對應美股12個月可能重挫約16%。

赫伯特解釋，「黃金／白金比」之所以成為可靠的市場指標，是因為可反映經濟與地緣政治雙重風險。（示意圖/資料照）

赫伯特解釋，「黃金／白金比」之所以成為可靠的市場指標，是因為黃金價格反映了經濟與地緣政治雙重風險，而白金則主要集中於經濟風險。當該比率下降時，意味著地緣政治風險正在減少，股市不再需要過高的預期報酬率來彌補投資者承擔的額外風險。

儘管許多華爾街的樂觀派選擇忽視這一警訊，認為短期內的暴跌僅是偶發事件，但該比率在四個月內並未顯著回升，顯示出市場的底部形態已經確立。赫伯特提醒，儘管「黃金／白金比」並非每次都能準確預測市場走勢，但其歷史數據顯示，市場常有兩種情況：一是再上漲數月後急速崩跌，另一種則是進入長期的緩跌期，步入熊市。

