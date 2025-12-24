美股平安夜傳捷報！標普500再創歷史新高

▲投資人和華爾街的交易員們，普遍期待美股出現所謂的聖誕行情。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國商務部公布第3季GDP後，美股繼續走高，投資者們期待所謂的「聖誕行情」，標普500指數週三再創歷史新高，道瓊工業指數漲幅也有近300點。

綜合《CNBC》等外媒報導，美股於平安夜當天提前收盤，聖誕節當天則休市，儘管最新公布的經濟數據，似乎削弱了市場對短期內降息的預期，但股市在近幾個交易日持續走高，美國第3季GDP成長率4.3%，高於預期的3.2%，顯示夏季期間消費支出仍具支撐力。不少華爾街交易員仍預期，明年年底前將有2次降息。

24日收盤，美股道瓊指數上漲288.75點，或0.6%，收48731.16點；那斯達克指數上漲51.463點，或0.22%，收23613.307點；標普500指數上漲22.26點，或 0.32%，收6932.05點；費城半導體指數上漲19.82點，或0.28%，收7204.37點。

焦點個股方面，Nike股價漲4.64%，因其首席獨立董事、身兼蘋果執行長的庫克（Tim Cook）大舉買進該公司持股，是當天漲幅最大的股票之一；美光科技（Micron Technology）花旗集團（Citigroup）亦表現突出，股價分別上漲了 3.8% 和 1.8%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



