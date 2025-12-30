美股年終收跌、標普500連3黑 2026年恐震盪
[NOWnews今日新聞] 受到投資人持續觀望聯準會政策動向與地緣政治變數，耶誕節後交投清淡等因素影響，美股週二（30日）全數收黑，標普500指數連續第三個交易日收低。
道瓊工業指數下跌94.87點，或0.20%，收在48,367.06點；那斯達克指數下跌55.27點，或0.24%，收在23,419.08點；標普500指數下跌9.50點，或0.14%，收在6,896.24點；費城半導體指數下跌9.17點，或0.13%，收在7,169.10點。
科技股領跌，但年度表現依舊亮眼
根據CNBC報導，美股三大指數本週開局低迷，主要受科技股走低拖累。輝達（Nvidia）連續兩個交易日下跌，跌0.68美元或0.36%，收在187.54美元；同為人工智慧（AI）概念股的Palantir Technologies亦同樣下挫。台積電ADR下跌1.09美元或0.36%，收在299.83美元。
不過這些個股以及超微（AMD）等相關股票，今年表現依然十分亮眼。輝達今年以來已累計上漲39%，而Palantir和超微則分別飆升了139%和78%。
美國銀行資產管理（U.S. Bank Asset Management）的諾瑟（Bill Northey）指出，受惠於技術基本面和數據中心建設，AI領域的漲勢可望在新年延續。
諾瑟表示：「最早、最明顯的受益者，更多是所謂的『鏟子與工具』（picks-and-shovels）類股，也就是半導體，以及資料中心建設所需的主要基礎投入股票」，「我們認為，隨著邁入2026年，真正受惠於人工智慧應用的企業，可能才會開始看到生產力提升，並帶動企業獲利加速。」
他補充道，今年股市領漲的範圍相對狹窄，他預期2026年市場有機會呈現更廣泛的漲勢。
聯準會內部對降息存有分歧
此外，聯準會（Fed）公布的12月會議記錄顯示，決策者對於本月稍早降息一碼（0.25 個百分點）的決定存在嚴重分歧。會中也深入討論了未來利率政策應保持多大的激進程度。
會議紀錄提到：「關於聯邦基金利率目標區間進一步調整的幅度與時機，部分與會者建議，基於他們的經濟展望，在本次會議下調利率後，可能適合在一段時間內維持利率區間不變。」
2026年市場展望：樂觀中帶謹慎
投資公司史帝弗（Stifel）法人股票策略主管班尼斯特（Barry Bannister）擔心投資者對2026年過於樂觀。他指出，美股要實現連續第四年的增長可能更為困難。
班尼斯特預期，到2026年底，標普500指數在悲觀情況下可能跌至6500點，而在樂觀情況下則可能達到7500點。這意味著該指數與週一收盤價相比，可能下跌5.9%或上漲8.6%。
班尼斯特向CNBC表示：「我們即將面臨的可能是一個區間震盪的市場。對於明年，市場充滿樂觀情緒，而我們則顯得稍微謹慎一些。」
