美股強勁反彈 道瓊大漲1206點 那指漲490點

論壇中心／綜合報導輝達執行長黃仁勳再度訪台，不僅親自參與尾牙與供應鏈聚餐，更宣示2026年將是「非常關鍵的一年」，正式啟動 Rubin 世代量產布局。這股 AI 風潮正從伺服器組裝向光通訊、高階連接器等關鍵零組件延伸。分析師蘇威元在《財經週日趴》節目中指出，隨著LUMENTUM大漲帶動全球矽光子概念股走強，台廠有一檔被低估的黑馬值得關注，毛利率高達40.72%，前三季獲利已超越2024全年。蘇威元表示，輝達與思科合作矽光子技術，而思科第二大代工廠就是智邦，從這條供應鏈可以找到台廠聯動密碼。他特別點名正淩科技，這家公司第一大客戶是輝達旗下InfiniBand，第二大客戶正是智邦，兩大客戶都與矽光子產業緊密相關。正淩主要生產高階連接器、光通訊模組及散熱組件，產品已被全球四分之三的電信設備巨頭使用。蘇威元指出，正淩1月營收表現亮眼，月增8.91%、年增43.88%，2025年營收創下歷史新高，毛利率40.72%更超越同業。同時正淩宣布將CPO列為主要研發投入項目，並持續擴充高速連接元件技術與產能布局，以因應AI資料中心朝800G以上互連升級的市場需求。相較於IET-KY、波若威等矽光子概念股

