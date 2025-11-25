美股彈2天又微軟！輝達開盤崩6%

▲美股25日早盤，科技股表現疲軟，輝達崩6%。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數周二（25日）早盤漲跌互見，科技股回彈兩天後再度熄火，人工智慧晶片巨頭輝達以及AMD慘崩6%和8%，受到Google的AI晶片以及Gemini 3模型成功的強力挑戰，掀起人工智慧市場動盪。

美股四大指數25日早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數漲137點或0.3%、那斯達克指數下跌102點或0.45%、標普500指數平盤震盪、費城半導體指數大跌156點或2.34%。

個股部分，科技股大多表現疲軟，台積電ADR下挫3%、輝達開盤大崩6%、AMD跌幅更超過8%；記憶體族群也紛紛熄火，美光下跌2%；另一方面，Google母公司Alphabet持續展現準備一統AI江湖的氣勢，早盤漲幅2%，股價一度來到327美元歷史高點。

根據CNBC報導，輝達週二早盤再度下跌，使輝達股價可能創下自 2022 年市場暴跌以來最大的單月跌幅，輝達本月至今下跌約15%。如果這股趨勢持續到11月底，將是自2022年9月以來表現最差的一個月，當時股價單月暴跌超過19%。

另據科技新聞網站The Information報導，引述一位知情人士說法指稱，Meta正在洽談2027年在旗下資料中心，使用Google TPU的AI晶片。此外，Meta明年可能會向Google的雲端部門租用晶片。若達成協議，幫助Google的TPU成為比輝達AI晶片更便宜替代選項，而Meta目前使用的是輝達的GPU。

