美股感恩節休市 台股開高、台積電報1445元

[NOWnews今日新聞] 美股昨日休市，台北股市今（27）日開盤上漲11.59點、來到27566.12點。權王台積電開1440元，上漲5元。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.27點、來到258.51點。

觀察權值股表現，台積電隨後上攻1445元，貢獻指數80點；聯發科上漲30元，報1370元；南亞持續上揚、漲2.6元，報58.8元。廣達下挫3元，報277.5元；鴻海下挫3.5元，報227.5元；日月光投控跌4元，報226.5元；長榮下挫0.5元，報180元。

美股週四因感恩節休市，感恩節之後的週五為「黑色星期五」將提前3小時在美國時間下午2點收盤（台灣週六凌晨3點）。市場氣氛近日受到降息預期升溫提振。近數日多名聯準會官員釋出偏向寬鬆的訊號，加上9月零售銷售數據表現疲弱，以及上週初領失業救濟金人數增加逾20萬人，顯示美國消費動能轉弱。

道瓊工業指數11月26日終場上漲314.67點、收47,427.12點，寫11月13日以來收盤新高；那斯達克指數上漲189.1點、收23,214.69點，寫11月12日以來收盤新高。標普爾500上漲46.73點、收6,812.61點，寫11月12日以來收盤新高。費城半導體指數上漲185.28點、收6,899.46點，創11月12日以來收盤新高。

