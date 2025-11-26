美股感恩節前早盤輝達止跌！Alphabet熄火

▲美股26日早盤四大指數齊漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數週四早盤開高，在感恩節前止跌回升步入趨勢，人工智慧巨頭輝達終於止跌，股價站回180美元。

美股四大指數26日早盤，截止至台灣時間晚間11時50分，道瓊工業指數上漲238點或0.51%、那斯達克指數128點或0.56%、標普500指數小漲35點或0.52%、費城半導體指數漲124點或1.85%。

個股部分，台積電ADR漲幅超過2%、輝達止跌回升小漲1%，股價站回180美元、甲骨文奮起大漲5%，股價站回200美元大關；Google母公司Alphabet突熄火，下跌1%。

廣告 廣告

根據CNBC報導，貝爾韋瑟財富公司（Bellwether Wealth）總裁兼首席投資長貝林(Clark Bellin)表示，股市正試圖從過去幾週的下跌中反彈，這表明逢低買盤依然強勁。11月份市場回測的幅度僅比10月底低約4%，遠低於通常10%的回調幅度。

貝林補充道，雖然預計股市將重回這些高位，但從現在到年底，並沒有明顯的上漲催化劑來推動市場走高。

投資人持續關注聯準會下一輪利率降息表態，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員認為聯準會12月降息25個百分點的可能性超過80%。

美國財政部長貝森特週二早些時候告訴CNBC，川普「很有可能」在聖誕節前宣布下一任聯準會主席的人選。雖然他表示正在面試候選人，但彭博社報導稱，白宮國家經濟委員會主任哈塞特已成為該職位的熱門人選，外界普遍預期哈塞特會脫穎而出。哈塞特被認為更有可能推動降息。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

美總統特使與俄高官通話曝！教蒲亭「哄川普1招」推和平方案

川普特赦火雞不忘開砲！諷拜登特赦無效、差點給火雞取「這名字」

美中關係回暖？貝森特：川普明年或4度會晤習近平 增強局勢穩定