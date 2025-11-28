美股感恩節翌日提早收盤 英特爾股價飆10%

▲美國股市在黑色星期五當天恢復交易，但提早收盤，期間還因芝商所（CME）系統出現技術故障，一度導致交易中斷，不過主要指數仍在假期週末的「清淡交易」中上漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國股市在感恩節當天休市，隔天（28日，黑色星期五）恢復交易，但當天提早至美東時間下午1點收盤，期間因芝商所（CME）系統出現技術故障，一度導致交易中斷，不過主要指數仍在假期週末的「清淡交易」中上漲；焦點個股方面，英特爾及亞馬遜則分別因傳替蘋果生產M晶片還有黑色星期五商機，推動其股價攀升。

綜合《CNBC》等外媒報導，華爾街在感恩節後、於週五恢復交易，但交易時間縮短，交易情況也偏清淡，主要聚焦在對聯準會（Fed）12月將再降息的討論，若成真，將是繼9月和10月之後的第3次降息。

28日收盤，美股道瓊工業指數上漲289.30點，或0.61%，收47716.42點；那斯達克綜合指數上漲151.00點，或0.65%，收23365.69點；標普500指數上漲36.48 點，或0.54%，收6849.09點；費城半導體指數上漲125.69點，或1.82%，收7025.15點。

焦點個股方面，英特爾因為有國際證券分析師預計，將開始為蘋果生產低成本M晶片，股價急飆10.19%，在科技股中漲勢最猛。沃爾瑪及亞馬遜則因為「黑色星期五」帶來的零售業促銷商機，股價分別升約1.3%和1.8%，亞馬遜是當天表現最為強勁的道指成份股。

