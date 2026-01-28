美股投資熱 電匯優惠吸客 LINE Bank：年初美元匯出人數、金額大增逾3倍

LINE Bank宣布自即日起至農曆年前，將不定期推出「快閃優匯」活動。LINE Bank提供



國人海外投資動能持續升溫，LINE Bank (連線銀行) 以超值的電匯手續費、24 小時可操作台幣換美金及跨境匯出，吸引入金海外券商族群青睞，LINE Bank統計，截至1月18日止，今年美元匯出交易人數與金額，分別為去年同期的3.3倍與3.9倍，資金主要流向美國三大券商，顯示投資人積極布局美股市場。

因應春節前資金調度需求升溫，LINE Bank 今天(1/28)加碼宣布，即日起至農曆年前，將不定期推出「美元讓4分」快閃優匯活動，並維持低手續費機制，美元匯款10萬僅收取新台幣150元。LINE Bank銀行也指出，春節期間外匯服務持續提供，投資人可隨時進行跨境資金配置。

LINE Bank (連線銀行)目前已成為低成本入金海外券商的熱門選擇，海外投資網紅也紛紛推出電匯「教學文」，主要都是看中電匯手續費優惠與便利性。

LINE Bank表示，其外匯服務主打24小時匯款、匯率即時、全額到行與快速入帳等特性，成為國人海外投資的重要通道。觀察資金流向，高達86%的客戶匯款直接流向美國三大券商，其中以Firstrade（第一證券）占比最高，約占整體匯出金額的一半；近9成單筆匯款金額超過1,000美元，顯示投資金額與參與度同步提升。

此外，美國券商針對1,000美元以上匯款提供手續費補貼，也進一步放大低匯費優勢，使跨境投資成本明顯下降，相關討論近期在社群平台引發關注。

隨著年終獎金與企業分紅陸續入帳，LINE Bank指出，春節前將連續推出美元快閃優匯方案，並同步提供短期美元定存選項，協助客戶進行外幣資金配置與理財規劃。LINE Bank強調，其為國內少數提供全年365天、24小時不中斷外匯服務的銀行，春節期間亦不例外。

