美股拖累 台積電失守1800元、大盤下跌約200點 友達因這理由直衝漲停

台股早盤下跌約200點。

美股科技巨頭在發佈財報後，由於部分表現不如預期，美股出現拋售潮，前一個交易日四大指數皆下跌，今天台股同樣受到影響，台積電失守1800元大關，台股下跌約200點，來到31942點。

美股在前一個交易日全面收黑，主要科技股方面，微軟、Meta下跌超過2%，蘋果小跌，輝達則是下跌近3%，台積電ADR也下跌1.64%，今日台股受到影響同樣下跌，台積電下跌20元，跌幅1.11%，股價來到1780元，加權指數下跌約200點，最低來到31942點，32000點保衛戰再起。

廣告 廣告

其他權值股方面，台達電下跌15元，跌幅1.23%，股價來到1200元，鴻海下跌1元，跌幅0.46%，股價來到215.5元，聯發科下跌50元，跌幅2.78%，股價來到1745元。

值得關注的是，友達（2409）今日早盤直衝漲停，原因是經濟部在3日指出，通過友達提出的研發計畫，友達開發全球首款透光天線，有望進軍低軌衛星通訊市場。分析指出，隨著群創切入面板級封裝，友達也朝向高附加價值市場買進，近期低軌衛星題材正夯，因此受到資金追捧。



回到原文

更多鏡報報導

股王解密／信驊距「萬金股」最後一哩路 法人看好這點目標價給到12000元

股王解密／江山代有股王出 信驊股價乘AI超車大立光 歷年股王一次看

股王解密／140位員工拚出最強股王 信驊員工平均年薪逾540萬元傲視上市櫃公司

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」