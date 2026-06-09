美股持續收復失土、三大指數小漲 市場期待美伊協議油價回落

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美國華爾街示意照。路透社資料照片



繼8日收復跌幅後，美股期指9日呈現上漲，晶片股連續第二天從上週「黑色星期五」的慘跌反彈，開盤後三大指數延續盤前的小漲走勢。另外因市場期望美伊協議即將達成，石油價格回落。

美股9日開盤後15分鐘，道瓊工業指數漲388.80或0.77%，標普500漲66.07或0.89%，那斯達克漲264.42或1.02%。

CNBC電視台報導，標普500期指上漲約0.5%，那斯達克100期指上漲0.9%。道瓊工業平均期指上漲206點或0.4%。

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美光科技（Micron Technology）在早盤上漲近5%，延續前一天10%的反彈力道。美光在上週結束前的兩天內暴跌約20%，包括黑色星期五13%的慘跌。高通（Qualcomm）在早盤交易中上漲近3%，這是繼上週五下跌11%後連續第二天上漲。

西德州中級原油期貨下跌超過3%，交易價格低於每桶90美元，報88.47美元。布侖特原油跌逾2%，報91.77美元。

美國總統川普9日凌晨表示，美伊之間可能會在「兩到三天內」達成協議，「立即」開放荷姆茲海峽。

德黑蘭外交部8日告訴CNBC，同日已停止對以色列的軍事打擊，但警告如果以色列軍隊繼續在黎巴嫩採取行動，伊朗將恢復攻擊。幾個小時後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，與伊朗和真主黨的衝突「尚未結束」。

晶片股在8日的常規交易中帶領標普500指數走高，上漲0.3%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲0.86%，這兩個股市都收復上週科技股慘跌的部分失土。

此外，人工智慧（AI）巨頭OpenAI於8日晚間以保密方式提交首次公開發行（IPO）申請，進一步點燃市場對AI交易的熱情。

航太與AI概念股SpaceX預定12日上市，將是史上規模最大的IPO，被一些人視為替AI驅動的牛市添加柴火。但部分投資人也保持警惕，擔心其1.75兆美元的估值可能標誌著這股趨勢的高點。

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