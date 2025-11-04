美股掃描》輝達續漲 金百利克拉克收購案拖累道瓊
美東時間11月3日，美國股市主要指數表現不一，其中標普500指數和那斯達克綜合指數在人工智慧（AI）相關交易的強勁推動下收高。儘管美國官方經濟數據因政府持續關閉而稀缺，聯準會（Fed）的近期貨幣政策走向日益不明朗，市場仍在大型科技股的引領下尋獲動能。
科技及科技相關企業成為推動那斯達克指數創下最大漲幅的主力軍。亞馬遜（Amazon）股價大幅跳漲，主要源於該公司宣布與ChatGPT製造商OpenAI達成一筆價值380億美元的重大交易。該協議將允許OpenAI在亞馬遜網路服務（AWS）的雲端基礎設施上運行和擴展其人工智慧工作負載。
科技巨頭主導漲勢：AI 交易成焦點
另一AI晶片巨頭輝達（Nvidia）的股價仍持續上揚。此前，美國總統川普公開表示，這家公司最先進的晶片將優先保留給美國企業使用，不會流向中國和其他國家。
貝爾德投資策略分析師羅斯．梅菲爾德（Ross Mayfield）指出：「亞馬遜的交易和其他併購消息提振了市場，加上週末的美中貿易情勢略為正面，以及一些偏鴿派的聯準會官員言論。但不可否認，這確實是一個由大型科技和半導體主導的市場，這幾乎是整個多頭市場的寫照。」
道瓊承壓：醫療與併購消息影響
與科技股的強勁表現形成對比，道瓊工業平均指數則因成分股的拖累而落入負值區間。主要下跌力量來自於醫療保健公司聯合健康集團（UNH.N）和默克藥廠（MRK.N）。
在企業併購方面，雖然亞馬遜的交易提振了市場情緒，但另一則併購消息則導致相關個股下跌。消費品公司金百利克拉克（Kimberly-Clark）股價下滑，此前有消息披露該公司計劃以超過400億美元的價格收購泰諾（Tylenol）製造商Kenvue。
經濟數據缺乏，聯準會政策走向撲朔迷離
由於聯邦政府持續關閉，缺乏官方經濟數據，這使得聯準會的下一步行動變得更加難以預測。儘管上周市場曾預期會降息，但經濟指標的缺乏加劇了不確定性。
在有限的數據方面，美國供應管理協會（ISM）和標普全球（S&P Global）發布了其採購經理人指數（PMI），數據顯示美國工廠持續面臨總統川普關稅政策帶來的不確定性困擾。美國最高法院預計將於美東時間11月5日聽取有關川普關稅合法性的辯論。
聯準會官員就貨幣政策表達了相互矛盾的觀點：聯準會理事史蒂芬．米蘭（Stephen Milhan）主張進一步降息，但芝加哥聯邦準備銀行總裁奧斯坦．古爾斯比（Austan Goolsbee）則表示，在通膨仍遠高於央行2%年度目標的情況下，他對進一步降息持謹慎態度。市場預計11月5日公布的薪資處理公司ADP全國就業指數，可能有助於提供有關美國勞動市場狀況的線索。
周末利多消息：美中貿易戰緩和
在周末期間，白宮公布了美國總統川普與中國國家主席習近平達成協議的細節，旨在緩和這兩個全球最大經濟體之間持續的貿易戰，該消息也為本周初的市場情緒帶來了輕微的正面影響。
根據初步數據，三大指數收盤表現如下：
‧標普500指數上漲12.52點，漲幅0.18%，收在6852.72點。
‧那斯達克綜合指數上漲109.77點，漲幅0.46%，收在2萬3834.72點。
‧道瓊工業平均指數下跌218.88點，跌幅0.46%，收在4萬7343.99點。
第三季財報季正持續進行中，標普500指數中已有超過300家企業公布財報。根據最新的倫敦交易所集團（LSEG）數據，其中83%的企業超越了分析師的預估，顯示企業獲利表現整體優於預期。
責任編輯：許詠翔
