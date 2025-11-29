美股收復11月失地再逼近新高 歷史仍站在12月這邊

美國股市11月最後一個交易日反彈，不僅使大盤再度逼進歷史新高，也收復美股月中一度重挫4.7%的失地。隨市場看好聯準會（Fed）12 月可能降息，投資人寄望12月能延續歷來佳績，再創年終反攻行情。

標普 500 指數周五上漲 0.5%，讓11月勉強收漲 0.1%，且逼近 10 月底創下的歷史新高。道瓊工業指數上漲 0.6%，11月上漲 0.3%，和標普都是連七個月上漲，寫下 2018 年初以來最長連漲紀錄。

那斯達克周五雖上漲0.7%，但11月仍下跌1.5%，在市場擔心 AI 泡沫化的震盪下，出現 3 月以來首見月線頹勢。

費城半導體指數在英特爾（Intel）領軍之下，周五也大漲1.8%，但11月仍跌2.8%。台積電ADR周五漲0.5%，11月仍跌3%。

英特爾周五大漲10%，天風國際證券分析師郭明錤在 X平台引據他的業界調查預測，英特爾最快2027年為蘋果（Apple）代工M系列低階處理器。

芝加哥商業交易所（CME）因資料中心冷卻系統失常一度當機，導致周五盤前美股指數、公債、黃金和原油等商品無法交易，也讓原本縮短交易時段的周五交投更為清淡。

不少投資人對後市抱持審慎樂觀態度，認為近來科技股回檔屬健康修正，有助於導正市場中投機性領域中偏高的價位。

12 月可望為美股帶來季節性順風，再度挑戰歷史新高。根據《股票交易者年鑑》統計， 1950 年以來，12 月是道瓊和標普 500 全年第三強的月份；也是 1971 年以來那斯達克表現第三佳的月份。

年底常見的績效壓力確也可能推升股價。落後大盤的基金經理人往往會在年底進場，將手上資金投入市場。

樂觀一派投資人認為，科技股11 月表現疲弱，也可能正醞釀反彈，輝達（NVIDIA）周五下跌 1.8%，11 月跌了 13%；美超微月線重挫35%，成為標普 500指數表現最差的成分股。

下周投資人將緊盯民間裁員報告、ADP 民營部門就業數據，以及周五公布Fed最關注的個人消費支出（PCE）物價數據。

