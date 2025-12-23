美股收漲美光續創新高 法人：台股蓄勢上攻

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）耶誕假期將屆，美股收漲，美光（Micron）股價續創歷史新高，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.5%，台指期夜盤收28343點，上漲2點，台積電期貨夜盤上漲10點，收1490點。

期貨法人分析，台股22日站穩所有均線，重返28000點大關，技術面結構轉強，儘管追價力道仍偏謹慎，但前波回測季線籌碼換手後，台股為下一波行情累積能量，美股未出現急殺壓力，本週台股仍有機會蓄勢上攻。

美科技股持續反彈回升，美股4大指數收漲，道瓊工業指數上揚227.79點或0.47%，收48362.68點，標準普爾指數上漲43.99點或0.64%，收6878.49點。

那斯達克指數走揚121.21點或0.52%，收23428.83點，費城半導體指數揚升77.71點或1.10%，收7145.57點。

輝達（NVIDIA）收183.69美元，上漲1.49%，美光收276.59美元，上漲4.01%。

台股22日上漲453.29點，收28149.64點，成交值新台幣4930.45億元，三大法人同步買超合計395.72億元，其中外資及陸資買超226.21億元，終結連5賣。

在台指期淨部位，三大法人22日淨空單增加942口至2151口，其中外資淨空單增加1424口至2萬5852口。

中央研究院經濟所22日大幅上修今年經濟成長率預測值至7.41%，估2026年為3.71%，中研院經濟所指出，人工智慧（AI）發展超乎預期，帶動經濟數據締造亮眼成績，但須留意產業兩極化問題。（編輯：張均懋）1141223