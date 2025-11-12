美股收盤走勢分歧 道瓊指數創新高、那斯達克下跌
（中央社紐約12日綜合外電報導）美國股市今天收盤走勢分歧，道瓊工業指數站上歷史新高，但那斯達克指數下跌。反映出投資人退出價格高昂的科技股，同時把焦點放在歷史性的美國政府停擺很可能即將結束。
道瓊工業指數上揚326.86點或0.68%，收48254.82點。
標普500指數小漲4.31點或0.06%，收6850.92點。
那斯達克指數下滑61.84點或0.26%，收23406.46點。
費城半導體指數揚升102.43點或1.47%，收7082.13點。（編譯：張正芊）1141113
