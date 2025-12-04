美股收紅台股開盤下跌19點 台積電跌5元

▲台股今（4）日表現與美股不同調，開盤開低跌近19.62點，報27773.42點；台積電下跌5元，報1445元。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週三全數收紅，最新就業數據增強了投資人對美國聯準會（Fed）下週降息的信心，台股今（4）日表現卻與美股不同調，開盤開低跌19.62點，報27773.42點；台積電下跌5元，報1445元。

大盤開低，上櫃指數逆勢開紅盤，微幅上漲報260.56點。權值股多數也跟著開漲，台積電下跌5元，報1445元；鴻海上漲3元，報230元；台達電上漲2元，報999元；廣達上漲0.5元，報293元；聯發科漲5元，報1405元；富邦金則呈平盤，報93.1元。

道瓊工業指數上揚408.44點或0.86%，收報47882.90點；標普500指數揚升20.35點或0.30%，收在6849.72點；那斯達克指數上漲40.42點或0.17%，收23454.09點；費城半導體指數上揚131.04點或1.83%，收7280.51點。

俗稱「小非農」的ADP就業報告顯示，美國11月私人部門就業人數減少3.2萬人，與市場原本預期小幅增加形成明顯落差；10月就業人數則經上修後為增加 4.7萬人。

ADP經濟學家Richardson表示，企業在消費動能偏保守與整體經濟環境不確定的情況下，招募節奏顯得反覆，11月的放緩主要來自小型企業縮手。

數據也再度凸顯美國勞動市場降溫跡象，市場對聯準會（Fed）本月稍後降息的押注持續攀升。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會下週降息的可能性高達89%，遠高於11月中旬的預測。投資人預計，低利率環境將刺激貸款成長，提振美國經濟，進而帶動金融股上漲。富國銀行上漲3.51%，美國銀行上漲1.69%，美國運通上漲2.06%。

