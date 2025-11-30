美股收紅、台股回神 法人：AI題材點火年底行情

（中央社記者江明晏台北30日電）美股4大指數全面收紅，台股11月表現失色，終止月線連7紅的多方氣勢，但單週強勢回神，大漲1191.54點，法人、投顧認為，AI需求未歇、業績題材股亮眼，年底作帳與旺季行情同步啟動，台股指數預估呈震盪盤堅走勢。

美股上週五道瓊工業指數終場上漲289.3點，或0.61%；標準普爾500指數上漲36.48點，或0.54%；以科技股為主的那斯達克指數上漲151點，或0.65%；費城半導體指數上漲125.691點，或1.82%。

廣告 廣告

輝達股價跌1.81%，收177美元，英特爾大漲逾10%，台積電美國存託憑證（ADR）收紅，小漲0.53%，收291.51美元。

台股28日在科技股帶動下大漲，但尾盤漲勢收斂至0.26%，終場上漲71.95點，收在27626.48點；台股上週回神大漲1191.54點，單週漲幅4.51%。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股11月表現相對失色，終止月線連7紅的多方氣勢，不過上週大盤在美股激勵下再度回神，收復所有均線，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。

廖炳焜分析，目前市場對於聯準會12月降息預期回升至8成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，有利於強勢族群輪動，且AI產業展望佳，包括伺服器大廠戴爾獲利優於預期，下一季營收估計能優於預期，並調升全年AI伺服器出貨額與營收預估，反映需求暴增，加上Google供應鏈在Gemini 3加持下同步揚升、進入年底消費旺季等利多因子，有利多方走勢，成交量仍須適時放大，預期指數將呈震盪盤堅走勢。

永豐金投顧指出，儘管股市震盪，台股基本面仍佳，AI產業鏈是營收成長的關鍵推手，記憶體、半導體製造、伺服器代工等大廠受到關注，超過70家公司創單月歷史新高，台積電、鴻海等龍頭企業表現亮眼，顯示AI已成為實質帶動產業成長的核心動能。

永豐金投顧指出，對台灣而言，AI巨頭之間的競爭並不會削弱對台灣供應鏈的需求，反而因硬體算力需求持續擴張，晶片、伺服器、散熱、PCB等環節將長期受益，11月的回檔打破了短線上升趨勢，但並未改變中長期結構，而且美國AI大廠間的競爭或有輸贏，但是台灣承接訂單，只要趨勢向上，台灣就仍能得利。（編輯：蘇志宗）1141130