美股收紅 台股早盤反彈逾300點衝上2萬8！台積電小幅回升

美股4大指數收紅，費半強彈逾3%，台積電ADR小挫0.14%。台股今日（11/6）早盤開高，開盤不久就漲逾300點至28022點，早盤最低漲逾百點至27879點，仍未收復5日線、10日線。

美國最高法院審理川普關稅案，預計數週內作出裁決，外界認為川普勝訴的可能性不高。而10月小非農就業數據超乎預期，緩解投資人對勞動市場擔憂，加上企業財報表現亮眼，緩解對於科技股估值過高疑慮，美股主要指數5日反彈收紅。

道瓊工業指數上揚225.76點或0.48%，收47311.00點。標普500指數揚升24.74點或0.37%，收6796.29點。那斯達克指數上漲151.16點或0.65%，收23499.80點。費城半導體指數勁揚210.69點或3.02%，收7190.27點。

個股部分，高通財測優於預期，但因川普政府「大而美」法案稅改衍生認列57億美元支出衝擊獲利，上季營運由盈轉虧。收盤雖漲近4%，但盤後下挫2.62%。安謀新一季營收達11.4億美元，並估下季財測數字約12.3億美元，皆優於分析師預期，盤後漲了3.53%。

權王台積電昨重挫45元，股價以1460元作收。今早開盤小漲10元，早盤最高漲20元至1480元，漲幅逾1%，但仍未收復5日線、10日線。

主要權值股漲跌互見，聯發科、聯電、兆豐金跌逾1%，廣達亦小挫。緯穎、智邦漲逾2%，台達電漲逾1%，富邦金、國泰金、中信金小漲；鴻海、中華電則於平盤震盪。

此外，昨日玉山金宣布併購三商壽，兩者皆暫停交易。玉山金今日早盤呈現小跌，股價最低跌至30元，跌幅不到1%。三商壽則漲逾2%，最高漲至7.29元，早盤已有近4萬張買單搶進。

