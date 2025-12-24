美股收紅 台股早盤漲逾百點！台積電重回1500元距填息僅一步之遙

台股週三早盤最高漲逾百點至28486點，台積電最高漲至1500元。廖瑞祥攝



美國GDP經濟成長數據優於預期，但相關通膨數據仍高，恐影響Fed下月降息機率。美股主要指數收紅，標普創高，台積電ADR漲1.25%。台股今日（12/24）開高，早盤最高漲逾百點至28486點，台積電最高漲至1500元，距完成填息只差一步。

美國公布第三季GDP（國民生產毛額）年增率4.3%，優於經濟學家預期。但PCE個人消費支出物價指數在第三季年增率達2.8%，核心PCE年增2.9%，皆高於分析師預期，也明顯高於聯準會的2%目標。市場認為，該項數據將會降低Fed下月降息的機率。

道瓊工業指數上漲79.73點，以48442.41點作收，漲幅0.16%。標普500指數小漲31.30點，收在6909.79點，漲幅0.46%。那斯達克指數勁揚133.01點，漲幅0.57%，以23561.84點作收。費城半導體指數上揚38.97點，收在7184.54點，漲幅0.55%。

台積電昨日收在1490元，穩居所有均線之上。今早開盤小漲5元，以1495元開出，最高漲至1500元，距填息價1505元僅一步之遙。9:40過後，股價翻黑急挫，最低跌5元至1485元。

主要權值股皆上揚，鴻海、台達電、日月光投控漲逾1%，智邦漲逾2.5%，富邦金、廣達、中華電、國泰金、中信金、緯穎小漲，僅兆豐金、聯電小挫，聯發科平盤震盪。

