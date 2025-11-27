美股收紅！台股早盤漲逾200點 興櫃股王鴻勁一飛衝天躋身千金股

台股週四早盤最高漲逾200點至27651點，暫收復月線。廖瑞祥攝



台股本週連3日反彈，已成功彌補上週大跌缺口。美國聯準會12月降息機率升溫，激勵週三美股4大指數同步收紅。台股今日（11/27）開高，開盤不久即漲逾百點，9:50過後，指數漲勢擴大，最高漲逾200點至27651點，暫收復月線。興櫃股王鴻勁今掛牌上市，股價最高漲至3000元，漲幅100%，創下台股史上個股上漲金額新高紀錄。

道瓊工業指數終場上漲314.67點，以47427.12點作收，漲幅0.67%。標普500指數小漲46.73點，收在6812.61點，漲幅0.69%。那斯達克指數揚升189.10點，以23214.69點作收，漲幅0.82%。費城半導體指數勁揚185.28點，收在6899.46點，漲幅2.76%

台積電ADR昨上揚1.85%，以289.96美元作收。權王台積電今日開盤漲了10元，早盤最高漲15元至1455元，最低則為1445元，繼昨日收復10日線後，今日可望收復月線。

主要權值股漲多跌少，日月光投控、智邦皆漲逾7%，表現突出；聯發科漲逾3%，鴻海漲逾1%，台達電、富邦金、廣達、中信金、緯穎、兆豐金小漲；中華電、國泰金則小挫。

興櫃股王鴻勁今日以1495元掛牌上市，股價一飛衝天，早盤最高漲至3000元，漲幅100%。創下台股史上個股上漲金額新高紀錄，甫上市就躋身千金股行列。

