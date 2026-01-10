美股收紅 道瓊237點 那指漲191點

其他人也在看
猛飆漲停又重摔！這2檔入列處置股 國家隊砸2.8億買這記憶體、撿彩晶7675張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收30,288.96點，跌71.59點或0.24%。八大公股昨日買超44.99億元，其買超前十大個股，包括6檔電子股、3...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
半導體再掀瘋狂行情！台股牛市不只台積電 資金都流向它們
台股半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻帶旺台股，激勵股債ETF今年以來申購買氣大增，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，受惠去年12月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台積電攻略2／不是「不能買」是「不能亂買」 杜金龍公開兩段式操作策略
台積電在2026年火力全開，一度攻上1,705元天價，市場熱度爆表，真的可以任何價位都無腦多？台股老先覺杜金龍提醒，不是「不能買」，而是「不能亂買」，他在《錢鏡你家》節目中提到，台積電長線基本面沒有問題，但短線已進入高檔震盪區，反而要適度降低持股，銀彈要這樣打才不容易受傷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
衛星概念PCB逆勢噴！華通爆9萬張大量漲停 分析師這樣看
衛星概念PCB股華通（2313）今（9）日股價表現相當強勢，更挾帶9萬張大量在盤中飆上漲停，再度創下高價。啟發投顧分析師郭憲政指出，記憶體族群被關禁閉後資金流入題材股，華通本身雖創高，不過上檔還有機會，然短線創高不急追，若拉回至百元左右可適度留意。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電年營收3.8兆寫史上最強！上月3350億元卻「月減2.5%」 股民驚喊慘了：不是產能爆發？
晶圓代工龍頭「權王」台積電今（9日）收盤公布去年12月營收，為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%，雖然去年全年營收約新台幣3.8兆元，首度破3兆元，年增31.6%，創年度營收歷史新高，但股民看營收月減，哭喊「慘了」、「不是產能爆發」、「尾盤有人先偷看，直接跑喔」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
目標價衝到2400元！台積電飆到哪才該賣？分析師全說了「AI六王」：3檔成長炸裂、世芯還在甜甜價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI題材持續主宰盤面，台積電(2330)、日月光(3711)、京元電(2449)、聯發科(2454)、創意(3443)、世芯-KY(3661)被市場並列為「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
三大法人玩隔日冲？「這檔」爆量挫半根遭外資、自營商聯手下殺 網哀：就說不能買
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收盤30,360.55點，跌74.92點，跌幅0.25%，三大法人合計賣超116.04億元，觀察今日三大法人賣超個股前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
熱門股／台積電 CoPoS試產 帶飛台廠13供應鏈
隨著 AI 晶片正式進入 NVIDIA 的 Rubin 世代，單一封裝內需整合更多運算核心與高頻寬記憶體（HBM），現行的 CoWoS 技術已面臨物理極限。由於 12 吋圓形晶圓邊緣利用率偏低，加上光罩尺寸限制導致的拼接誤差，不僅影響良率，更推升了生產成本。為了突破瓶頸，全球晶圓代工龍頭 台積電（2330） 正加速推進 CoPoS（面板級封裝） 技術，將矽中介層轉向大型「方形面板」，使面積利用率大幅提升至約 81%，藉此拉升產能效率並支援更大尺寸的 AI 與 HPC 模組。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體慘摔！旺宏拉5漲停後暴跌近8%炸443億成交額 「這面板股」連2跌13%噴量46萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導近日飆漲的記憶體及面板族群今（9）日全面走跌，台股大盤也收黑，終場下跌71.59點，跌幅0.24%，加權指數來到30288.96點，成...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9
台積電斥資1.79億美元取得美國廠第二塊地 占地365公頃約半個竹科
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）敲定位於美國亞利桑那第二塊建廠用地了！台積電今（8）日公告美國子公司TSMC Arizona斥資逾1.7925億美元（約新台幣逾56.55億元）向亞利桑那州州政府取得新土地，面積達365.2651萬平方公尺（約365.2651公頃），接近新竹科學園區面積的一半，再加上自由時報 ・ 1 天前 ・ 31
買錯這檔註定輸！不敗教主揭「低本益比」陷阱 散戶搶著進場全變韭菜
晶圓代工二哥聯電（2303）近日股價強勢起飛，昨（7）日更一度亮燈漲停，吸引無數散戶目光。然而，今（8）日開高後隨即拉回整理，爆出大量。對此，知名理財專家「不敗教主」陳重銘在社群平台發出示警，直言今日的高點爆大量絕非吉兆，很可能是「大人（主力大戶）在出脫倒貨」，呼籲投資人冷靜，別被表面的便宜股價給騙了！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
【新股賺紅包1】年終紅包10萬自己賺！10檔新股3大股市名師最看好長廣、大東電
2026年一開春，新股抽籤（IPO申購）市場熱度升溫，年初已有約10檔新股陸續開放申購，吸引不少投資人搶進「自己賺年終紅包」。《Yahoo股市》專訪三大股市名師，選出心目中最佳新股黑馬，比對重疊標的發現，長廣（7795）、大東電（1623）最獲分析師青睞，其中長廣預估抽中1張上看13.7萬元，原因也同步出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
記憶體狂漲不止！「企業級SSD」報價飆100% 龍頭大廠上衝12.8％刷新高
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導美國股市周五（9日）標普500指數收盤再創歷史新高，四大指數全面收紅。科技媒體《Tom'sHardware》引述野村證券報告指出，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
六金控去年獲利 創歷史新高
13家上市金控2025年前11月稅後純益達5,309.46億元，目前已公布12月自結獲利的七家，全年獲利皆超越2024年，合計獲利1,880.59億元、年增10.86％，其中，元大金、兆豐金、玉山金、第一金、永豐金、華南金共六家創史上新高。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
台股高檔震盪收黑 周線守住連三紅/資金換車？記憶體面板爆量走弱/低軌衛星再成主秀 華通領軍衝高｜Yahoo財經掃描
在科技股分歧、政策與數據雜音交錯下，美股四大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲0.55%，市場解讀與關稅政策暫未出現新的負面進展、部分傳產與防禦型族群撐盤有關；標普500指數小漲0.01%，那斯達克指數下跌0.44%，費城半導體指數回檔1.83%，主要反映AI與記憶體相關個股漲多拉回。科技股方面，市場對中國是否放行H200晶片仍存不確定性，輝達下跌2.19%，博通、超微同步走弱，拖累半導體族群表現；不過Alphabet受惠Gemini應用持續擴散，上漲1.06%並創歷史新高，成為科技股亮點之一，台積電ADR則呈現震盪整理，下跌0.21%。亞股方面，今日走勢偏多，日股上漲1.61%、韓股走強；港股上漲，陸股微幅走強。 回到台股，指數今（9）日開低走低，盤中一度下跌逾430點，摔出3萬點大關，隨後回升跌幅收斂，終場下跌71.59點，收30288.96點，成交值6,774.66億元，周線連三紅；權王台積電(2330)股價表現相對穩定，對大盤形成關鍵支撐。盤面資金輪動明顯，記憶體族群在遭列處置後震盪加劇，爆出大量但股價承壓；相對之下，電子權值與題材股吸引資金回流，聯電(2303)在外資力挺下走揚，站回56元附近，低軌衛星與PCB題材延燒，成為今日盤面焦點，顯示資金在高檔震盪中持續尋找具題材與能見度的落腳點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前 ・ 3
獲利連7季下滑 現在人不喝星巴克了？專家揭4大考驗
全球連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）面臨挑戰，獲利已連續七季下修，市場直覺認為，是否消費者已不再選擇星巴克？財經專家、股人阿勳在臉書撰文指出，若進一步拆解財務數據，實際情況與表面印象有所不同。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
史上新高！台積電2025年營收3.8兆元 年增32％合乎預期
台積電（2330）今公布12月營收，12 月合併營收約為新台幣 3,350 億 300 萬元,較上月減少了 2.5%,較去年同期增加了 20.4%。累計 2025年 1 至 12 月營收約為新台幣 3 兆 8,090 億 5,400 萬元,較去年同期增加了 31.6%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 83
【Follow 法人】外資重砍8萬張友達 同步提款老AI鴻海 緯創全被賣
台股今（8）日走勢陷入震盪，終場下跌74點、收在30,360點。三大法人今日聯袂賣超116.04億元，外資則持續站空，賣超6.78億元，投信則提款56.5億元，成為今日賣超最多的法人。大來國際投顧分析師蔡宗園指出，法人目前在指數高檔仍在進行獲利了結，多空交戰下走勢停頓，外資仍偏保守。觀察外資買賣超，今日下重手提款友達8.5萬張，同時賣超鴻海3.4萬張，同為老AI的緯創也沒逃過，遭砍1.7萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 3
友達、彩晶、凌巨自結去年11月損益 面板廠股價衝 獲利一好兩壞
面板廠近期股價驚驚漲，8日友達（2409）、彩晶（6116）和凌巨（8105）公告11月自結損益，友達11月稅後淨損7.27億元、每股稅後淨損0.1元，彩晶12月稅後淨損3.72億元、每股淨損0.13元，凌巨稅後純益5,700萬元、每股稅後純益0.13元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言