美股收紅 道瓊237點 那指漲191點

在科技股分歧、政策與數據雜音交錯下，美股四大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲0.55%，市場解讀與關稅政策暫未出現新的負面進展、部分傳產與防禦型族群撐盤有關；標普500指數小漲0.01%，那斯達克指數下跌0.44%，費城半導體指數回檔1.83%，主要反映AI與記憶體相關個股漲多拉回。科技股方面，市場對中國是否放行H200晶片仍存不確定性，輝達下跌2.19%，博通、超微同步走弱，拖累半導體族群表現；不過Alphabet受惠Gemini應用持續擴散，上漲1.06%並創歷史新高，成為科技股亮點之一，台積電ADR則呈現震盪整理，下跌0.21%。亞股方面，今日走勢偏多，日股上漲1.61%、韓股走強；港股上漲，陸股微幅走強。 回到台股，指數今（9）日開低走低，盤中一度下跌逾430點，摔出3萬點大關，隨後回升跌幅收斂，終場下跌71.59點，收30288.96點，成交值6,774.66億元，周線連三紅；權王台積電(2330)股價表現相對穩定，對大盤形成關鍵支撐。盤面資金輪動明顯，記憶體族群在遭列處置後震盪加劇，爆出大量但股價承壓；相對之下，電子權值與題材股吸引資金回流，聯電(2303)在外資力挺下走揚，站回56元附近，低軌衛星與PCB題材延燒，成為今日盤面焦點，顯示資金在高檔震盪中持續尋找具題材與能見度的落腳點。

