美股收跌 貴金屬市場遭遇黑色星期五

▲美股主要指數週五普遍收跌，而貴金屬價格亦遭遇「黑色星期五」，黃金、白銀當天皆明顯下挫。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會（Fed）主席，市場評估他最終將不支持大幅降息、政策立場可能偏鷹，美股主要指數週五普遍收跌，而貴金屬價格亦遭遇「黑色星期五」，黃金、白銀當天皆明顯下挫，反映投資人獲利了結，以及投機性交易平息。

綜合《CNBC》等外媒報導，雖然華許的能力受到投資人普遍認可，美元走強、美國公債殖利率保持穩定，這些似乎都顯示投資人對川普的選擇感到滿意，但美股30日並未出現慶祝行情，反而因其它因素被潑了一盆冷水。

近期飆漲的國際貴金屬部分，現貨黃金和白銀價格週五分別下跌約9%和28%，金價失守每盎斯5000美元大關，白銀一度跌穿74美元／盎司。

有分析認為，貴金屬市場本就有回檔需求，此次拋售，或為多重因素疊加觸發，既包括聯準會主席人選的公布，也涉及更宏觀的資金流動層面。

30日收盤，美股道瓊工業指數下跌179.09點或0.36%，收48892.47點；標普500指數下挫29.98點或0.43%，收6939.03點；科技股那史達克指數下跌223.30點或0.94%，收23461.82點；費城半導體指數下跌321.92點或3.87%，收7998.47點。

