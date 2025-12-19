美股收高 法人：台股蓄勢挑戰月線關卡

（中央社記者張建中台北19日電）美股主要指數18日收高。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.79%，台指期夜盤上揚217點，台股蓄勢挑戰27621點月線關卡。

美國通膨數據低於預期，加上記憶體廠美光（Micron）財報及展望優於預期，美股主要指數收高。道瓊工業指數上漲65.88點，漲幅0.14%，標普500指數上漲53.33點，漲幅0.79%，那斯達克指數上揚313.04點，漲幅1.38%，費城半導體指數揚升168.32點，漲幅2.51%。

國內外產業訊息方面，和泰車宣布投資日本日野商用車事業，投資規模新台幣100億元，這是和泰車首次將營運版圖延伸至日本市場，也是和泰車有史以來最大海外投資案。

鈺創集團宣布與亞洲光學策略合作，預計共同開發4項智慧運送與機器人底座準系統，首款產品已進行概念驗證（POC），搶攻日本市場。

漢翔表示，國防、民用、科服3大業務持續扎根，至今已承接逾200億元新訂單，無人機業務也逐步成為新成長引擎。

王品集團董事長陳正輝預期，將連3年賺逾1.5個股本，明年台灣事業群營收目標突破新台幣200億元，台灣、中國合計將淨增50店，力拚超過500店，中國事業經過降本降價策略後，已連6季獲利，挺過最壞的時期。（編輯：張均懋）1141219