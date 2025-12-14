美股收黑及外資長假效應 投顧：內資接棒台股年底行情

（中央社記者吳家豪台北14日電）美股12日4大指數收黑，科技股跌勢明顯，台股週一恐有回測10日線27958點支撐的壓力。投顧指出，由於年底投信作帳行情及資金寬鬆，台股12月通常「易漲難跌」，隨著外資步入耶誕節及新年長假，內資將接掌盤勢主導權。

晶片製造商博通（Broadcom）日前示警，低毛利率的客製化人工智慧（AI）處理器銷售增加正壓縮獲利能力，引發晶片股連鎖反應，台積電美國存託憑證（ADR）12日下跌4.2%，美股4大指數同步收黑。

廣告 廣告

美股道瓊工業指數12日終場下跌245.96點，或0.50%，收在48458.05點；標準普爾500指數下跌73.59點，或1.07%，收在6827.41點；以科技股為主的那斯達克指數下跌398.69點，或1.69%，收在23195.17點；費城半導體指數下跌377.918點，或5.10%，收在7033.566點。

台股上週五震盪盤堅，金融指數創歷史新高，重電機電、電器電纜等傳產族群揚升，加上電子權值股台積電收高，終場加權指數上漲173.27點，收在28198.02點；台股單週上漲217.13點，週線連3紅。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，回顧歷史數據，台股12月向來呈現「易漲難跌」，主因年底適逢集團法人與投信啟動作帳行情，為大盤提供支撐。

從總體經濟面來看，黎方國指出，目前聯準會步調穩健，顯示對景氣前景持樂觀看法，加上資金面維持寬鬆，有利股市多頭續航。

展望後市，黎方國觀察，外資與本土法人機構普遍預測台股明年高點區間落在33000至35000點，意味著仍有5000至7000點的上漲空間。雖然外資從12月中旬起陸續休假，恐導致市場量能降溫，但近年外資在台股多半呈現淨賣超，年底長假期間反而能減少籌碼面干擾，有利本土法人更容易主導盤勢及推升指數。

黎方國直言，在資金面、題材面與季節性因素的共同作用下，今年底前台股仍有挑戰歷史高點的機會。（編輯：張良知）1141214