美股收黑台積電ADR下挫 美企業財報牽動台股走勢

（中央社記者潘智義台北2日電）台股上週連續兩天拉回近千點，但1月累計上漲3100.15點。美股30日下跌，台積電ADR下挫逾2%。法人認為，須關注Alphabet、亞馬遜等美股重量級公司財報。

谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）將分別在美東時間4日、5日公布財報，加上後續美國也將公布非農就業數據，仍左右美股走勢，進一步牽動台股。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，他受訪說多家台灣企業2025年寫下佳績，2026年將再創紀錄。談及AI算力租賃業務，黃仁勳表示，台灣代工廠與輝達是互補而非競爭關係，讓他們能把設備賣給全球的AI工廠，很高興能為他們創造機會。

算力租賃是指企業或開發者不直接購買昂貴的AI硬體，而是透過雲端平台租用運算資源，以進行AI模型訓練或推論。

儘管投資人對美國總統川普提名聯準會主席的人選感到安心，但憂慮企業估值可能有些過高，市場因科技股帶動屢創新高，恐怕已出現泡沫跡象，美股30日受挫收低。

道瓊工業指數終場下跌179.09點，或0.37%，收在48892.47點；標準普爾500指數下跌29.98點，或0.43%，收在6939.03點；以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點，或0.94%，收在23461.82點；費城半導體指數下跌321.917點，或3.87%，收在7998.473點。

台股30日在電子、金融與傳統產業股同步走弱下，加權指數收在32063.75點，下跌472.52點。台股上週仍上漲102.24點，1月累計上漲3100.15點。（編輯：林家嫻）1150202