美股收黑費半跌近4% 法人：預料60日均線具支撐

（中央社記者何秀玲台北18日電）市場對人工智慧（AI）相關資金投入疑慮揮之不去，拖累科技股表現，美股主要指數17日收黑，標普與那指雙雙跌至3週以來低點，費半下跌近4%，輝達下跌3.81%，台積電ADR下跌3.45%，台指期夜盤則下跌279點。

凱基投顧表示，16日台股在回測走揚的60日均線過程中，成交金額明顯放大，最終K線收下影線，預料走揚60日均線附近仍具支撐，可觀察台股短線是否在20日均線附近反覆整理。

美國總統川普將在美東時間17日晚間在白宮發表全國演說，將談到重返白宮執政11個月的成果，以及未來3年計劃推動的政策。法人表示，川普演說內容將牽動資本市場走向，外界也關注是否會提及美國擬成立科技部隊，邀集科技巨頭參與等構想。

美股17日表現，道瓊工業指數下跌228.29點或0.47%，收47885.97點，標普500指數下挫78.83點或1.16%，收6721.43點；那斯達克指數下滑418.14點或1.81%，收22693.32點，費城半導體指數挫跌263.13點或3.78%，收6695.31點。

台股17日開高走低，終場集中市場指數跌11.49點，收在27525.17點。根據證交所統計，三大法人合計賣超236.87億元，其中自營商買超79.05億元，投信買超7.55億元，外資及陸資賣超323.47億元。

觀察外資賣超前3名為群創3萬6591張、廣達3萬6038張、鴻海2萬8109張。

產業訊息方面，中央銀行將在今天召開第4季理監事會，市場關心利率政策之外，也關注第7波房市管制措施是否鬆綁。

此外，證交所17日傍晚宣布，和泰車因有重大訊息待公布，上市普通股今天暫停交易，和泰車將在重大訊息公布後，再申請恢復交易。（編輯：張均懋）1141218