美股收黑！台股早盤漲逾百點 台積電漲至1520元追平史高 日月光飆漲停

美股4大指數收黑，那指、費半重挫！台股今日（10/31）小幅開低，開盤不到5分鐘隨即翻紅，在台積電和部分傳產股帶動下，早盤最高漲近200點至28484.55點。台積電最高漲至1520元，追平昨日盤中新高紀錄。

川習會昨日登場，雙方同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議；美國科技巨頭新一季財報優劣互見，華爾街憂慮Meta明年AI支出恐有失控疑慮，加上聯準會放鷹，提及12月可能不會再度降息；美股主要指數皆挫。

道瓊工業指數下跌109.88點，以47522.12點作收，跌幅0.23%。標普500指數下挫68.25點，收在6822.34點，跌幅0.99%。那斯達克指數重挫377.33點，以23581.14點作收，跌幅1.57%。費城半導體指數同步下跌111.93點，收在7216點，跌幅1.53%。

主要科技股部分，Meta預告明年資本支出大幅提升，發債籌資逾250億美元支撐AI擴產，華爾街憂慮AI支出恐失控，股價慘摔11.33%，為三年來單日最大跌幅，拖累科技股表現。

蘋果財報會議指出，iPhone 17需求超乎預期，估本季營收成長至少一成，盤後漲了2.34%。而亞馬遜第三季獲利優於預期，AWS雲端部門成長強勁，同時加碼全年資本支出，盤後狂飆13.16%。

台積電ADR昨收盤小挫0.61%，以303.22美元作收。權王台積電昨日收在1505元，今早以1515元開出，最高漲至1520元，追平昨日創下的盤中史高紀錄，股價持續在高檔震盪。

主要權值股僅日月光投控、聯電、智邦上漲，其餘皆挫。日月光昨公布第三季每股盈餘2.5元，創下11季以來新高，並提到今年先進封測年營收16億美元可望達標，年增幅逾2成；早盤狂飆至247.5元漲停價，還有近3,000張排隊搶買。智邦亦漲逾3%，聯電小漲。但鴻海、台達電、聯發科、富邦金、廣達、國泰金、中華電、兆豐金皆小挫，跌幅皆低於1.5%。

