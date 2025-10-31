美股收黑！台股早盤漲逾百點 台積電漲至1520元追平史高 日月光飆漲停
美股4大指數收黑，那指、費半重挫！台股今日（10/31）小幅開低，開盤不到5分鐘隨即翻紅，在台積電和部分傳產股帶動下，早盤最高漲近200點至28484.55點。台積電最高漲至1520元，追平昨日盤中新高紀錄。
川習會昨日登場，雙方同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議；美國科技巨頭新一季財報優劣互見，華爾街憂慮Meta明年AI支出恐有失控疑慮，加上聯準會放鷹，提及12月可能不會再度降息；美股主要指數皆挫。
道瓊工業指數下跌109.88點，以47522.12點作收，跌幅0.23%。標普500指數下挫68.25點，收在6822.34點，跌幅0.99%。那斯達克指數重挫377.33點，以23581.14點作收，跌幅1.57%。費城半導體指數同步下跌111.93點，收在7216點，跌幅1.53%。
主要科技股部分，Meta預告明年資本支出大幅提升，發債籌資逾250億美元支撐AI擴產，華爾街憂慮AI支出恐失控，股價慘摔11.33%，為三年來單日最大跌幅，拖累科技股表現。
蘋果財報會議指出，iPhone 17需求超乎預期，估本季營收成長至少一成，盤後漲了2.34%。而亞馬遜第三季獲利優於預期，AWS雲端部門成長強勁，同時加碼全年資本支出，盤後狂飆13.16%。
台積電ADR昨收盤小挫0.61%，以303.22美元作收。權王台積電昨日收在1505元，今早以1515元開出，最高漲至1520元，追平昨日創下的盤中史高紀錄，股價持續在高檔震盪。
主要權值股僅日月光投控、聯電、智邦上漲，其餘皆挫。日月光昨公布第三季每股盈餘2.5元，創下11季以來新高，並提到今年先進封測年營收16億美元可望達標，年增幅逾2成；早盤狂飆至247.5元漲停價，還有近3,000張排隊搶買。智邦亦漲逾3%，聯電小漲。但鴻海、台達電、聯發科、富邦金、廣達、國泰金、中華電、兆豐金皆小挫，跌幅皆低於1.5%。
更多太報報導
日月光法說／今年先進封測業務營收有望超越16億美元！年成長率逾20%
AI伺服器方案火熱! 台達電鄭平：產能吃緊泰國新廠上陣 、Q4到明年Q1都樂觀
川習會未提台灣 台股創高後翻黑！收盤微挫7點收28287點 台積電守住平盤
其他人也在看
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
AI大電流時代來臨！連接器大廠良維「5天強漲22%」 達人也推「這檔低位階」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導人工智慧商機強強滾，AI伺服器與資料中心所需的大電流纜線出貨暢旺，理財達人「億元教授」鄭廳宜在華視節目《鈔錢部署》中點...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
「2000萬買0056」能安心爽退休？ 專家揭數據分析：怕是樂觀過度
高股息ETF追求穩定的高配息，吸引不少投資人青睞，甚至想靠持股打造退休現金流，但財經部落客「綠角財經筆記」提醒，必須意識到單年配息金額會有變化，未必能穩定供應開銷，更呼籲股民別小看「每年相同購買力」這件事情，乍看是令人安心的投資方式，實際卻是不穩定的退休生活。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第三季獲利轉盈！這「PCBA廠」開盤即鎖漲停 矽光子光環同入列6檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股飆泡沫極限？華爾街傳奇預言像1999年一樣瘋 2因素擋不住
美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。中時財經即時 ・ 1 天前
【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱
鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
AI掀封測狂潮！大摩喊「晶片通膨時代來臨」 日月光、京元電被點名漲勢起跑：財報前快上車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱浪持續燃燒半導體供應鏈，封測市場再度迎來罕見「全面爆倉潮」。摩根士丹利最新報告直言，台系封測龍頭產能已滿載，先...FTNN新聞網 ・ 1 天前
虧大了！鴻海飆漲單周1萬名股東急下車 每張少賺2.6萬元
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期股價飆漲，不僅衝破250元大關，更連連創波段新天價，不過這次股東開始下車，截至上周五為止，單周就有1.1萬投資人提前下車，若是以本周高點265元計算，提前下車的股民每張少賺2.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
法說失靈？光寶科重挫7%爆10萬張巨量 分析師示警：短線難回溫
電源供應廠光寶科（2301）昨日（29）召開第三季法說會，釋出今年AI相關營收提升至20%、明年挑戰40%且「AI趨勢不變，沒有悲觀的理由」等利多消息。不過早盤賣壓湧現，股價一度殺至跌停175.5元，終場跌幅收斂至7.18％、收在181元。也讓一票網友熱議「看法說內容還行欸」「彎腰撿光寶科？」「光寶科大逃殺」。分析師示警，想要逢低加碼的投資人，賣壓仍重，短線難以立即回溫，建議今日進場應分批操作。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠 南亞科、力積電接力霸榜中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說變法會！ 旺宏「連虧9季」重挫跌停 吳敏求喊重出江湖
日前強勢的記憶體個股旺宏（2337）連日漲停衝高，卻在昨日法說會時爆出Q3每股虧0.47元，且「連9季虧損」，董座吳敏求隨即出面致歉，承諾11月會重出江湖、在1年內做出成績，然而這並無法緩解投資人的疑慮，今（30）日台股開盤後便鎖跌停，盤中一度敲開跌停，但不久後又亮燈。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
「護國神山」撐台股？台積電領軍攻三萬點，AI浪潮再掀主升段
在《理財必修課》EP33中，主持人阿格力與詹璇依一開場就以「不是中樂透，變有錢的唯一方法就是投資」點出本集主題。隨著台積電股價屢創新高，台股也一路上攻至28,000點，成為市場焦點。詹璇依笑稱，許多投資新手「抱緊護國神山」，如今竟因此累積出買房頭期款，這股現象凸顯了台積電對市場信心的強大帶動力。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台積電天價曇花一現！終場收平盤價1505元 股市名師看多：AI還在爆發期
台積電（2330）今（30）日盤中一度來到1520元新高，上漲15元，雖然漲勢收斂，收盤以平盤價1505元作收，台股漲勢也熄火，收盤下跌7點收在28287點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
玉山金傳併三商壽 到底成交沒？ 兩公司深夜重訊澄清「摸黑交易」質疑
三商美邦人壽出售，中信金與玉山金雙金對決後，最後傳由玉山金搶下，但玉山金隔天才發布重大訊息說明，造成股價波動。立委籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮。玉山金30日晚間發布重訊，強調進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。太報 ・ 12 小時前
川習會落幕「沒提台灣」反成市場定心丸/6千億量能多空對峙 台股創高後震盪小跌/美中貿易風向轉暖 萬海亮燈陽明長榮啟航｜Yahoo財經掃描
美股周三漲跌互見，聯準會如預期降息1碼，但主席鮑爾在會後釋出「12月不一定再降息」的鷹派訊號，導致漲勢收斂。道瓊指數下跌0.16%，標普500指數微跌0.3點，那斯達克上漲0.55%，費半漲1.85%續創歷史新高。企業財報期進入高峰，截至目前標普500中已有222家公布財報，84%優於預期。科技巨頭財報各有消長：Meta因認列近160億美元一次性費用而盤後大跌逾8%，微軟因資本支出高漲小挫2%，Alphabet靠雲端業務強勁勁揚5%，輝達漲2.99%再創新高、成為首家市值突破5兆美元企業，台積電ADR同步上漲約1.18%。亞股漲跌分歧，日股小漲0.04%收51,325點，續站51000點之上，韓股同樣微幅走揚，震盪後守在4000點上；港股則回落，上證指數同樣走弱。台股今（30）日開高震盪，盤中再創28,527點新高，終場小跌7.21點收28,287.53點，成交量放大至6,157億元。台積電(2330)盤中觸1520元、收平盤1505元；鴻海(2317)小漲，緯穎(6669)、智邦(2345)漲逾4%，強勢撐盤。傳產的航運族群受川習會善意與關稅下調激勵強彈，萬海(2615)亮燈漲停、陽明(2609)、長榮(2603)齊揚。網通概念股如訊舟(3047)、華電網(6163)漲停，記憶體股南亞科(2408)、力積電(6770)續強。反觀台達電(2308)、光寶科(2301)法說後重挫，盤面多空拉鋸，指數高檔震盪。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前