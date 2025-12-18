美股收黑 台股早盤跌逾百點後一度翻紅！台積電平盤震盪

台股週四早盤一度翻紅，最高來到27560點。廖瑞祥攝



華爾街對 AI 投資的疑慮再起，美股主要指數收低，那指、費半皆重挫，台積電ADR下挫3.45%。台股今日（12/18）開低，以27447點開出，早盤最低跌175點至27350點。9:44過後，台積電翻紅小漲，指數同步翻紅，最高來到27560點；之後則於27500點附近平盤震盪。

外媒報導，甲骨文投入百億美元的資料中心計畫，已失去私人貸款機構 Blue Owl Capital 的資金支持，讓華爾街加深 AI 投資的疑慮，甲骨文股價再挫5.4%，連累主要科技股超微、博通、輝達、Alphabet 跟跌。

道瓊工業指數下跌228.29點，以47885.97點作收，跌幅0.47%。標普500指數挫跌78.83點，收6721.43點，跌幅1.16%。那斯達克指數重挫418.14點，以22693.32點作收，跌幅1.81%。費城半導體指數暴跌263.13點，收在6695.31點，跌幅3.78%。

記憶體大廠美光於週三盤後公布新一季財報、財測表現均佳，26Q1財季每股盈餘4.6美元，相較去年同期1.67美元，大幅成長2倍以上。26Q2財季估營收187億美元、每股盈餘8.42美元，皆遠高於市場預估值。美光股價週三下挫3.01%，以225.52美元作收；盤後大漲7.99%。

台積電昨收在1430元，今日開盤下挫10元，以1420元開出，早盤股價在1415～1435元間震盪，且於5日線、10日線、月線之下。9:40過後，股價翻紅小漲5元至1435元，若漲勢持續，今日有望收復季線。

主要權值股漲少跌多，日月光投控跌逾2%，富邦金跌逾1%，廣達、鴻海、聯電、智邦同步小挫；國泰金、兆豐金於平盤震盪；聯發科、台達電、中華電、緯穎則小漲。

