美股收黑！台股早盤跌逾250點後翻紅漲逾百點 台積電小漲 面板雙雄亮燈漲停

台股週三早盤最低跌253點至31942點，再度摜破10日線。資料照



美國科技巨頭陸續發布財報，部分企業表現不佳，美股主要指數全面收跌。台股今日（2/4）開盤小漲1.21點，但不到1分鐘隨即變臉翻黑逾百點，主要權值股台積電、台達電、聯發科紛紛走低，早盤最低跌253點至31942點。指數探底後，跌勢逐漸收斂。10:00過後，台積電回穩，加權指數再度翻紅，最高漲逾百點至32373點，上下震幅超過400點。

道瓊工業指數下跌166.67點，收在49240.99點，跌幅0.34%。標普500指數小挫58.63點，以6917.81點作收，跌幅0.84%。那斯達克指數大跌336.92點，收23255.19點，跌幅1.43%。費城半導體指數下挫168.15點，以7966.34點作收，跌幅2.07%。

主要科技股輝達、微軟、Meta皆跌逾2%，Alphabet、亞馬遜跌逾1%，蘋果小挫，特斯拉小幅收紅。半導體股如博通、高通、格芯跌逾3%，美光跌逾4%，但SanDisk漲近5%。

台積電ADR下挫1.64%，以335.75美元作收。權王台積電今日開盤下跌15元，以1785元開出，最低跌至1775元。10:10過後，股價翻紅小漲，最高漲至1805元，收復1800元關卡。

主要權值股漲多跌少，國泰金漲逾2%，富邦金、中信金漲逾1%，鴻海、日月光投控、聯電小漲；但聯發科、緯穎跌逾2%，聯發科跌逾1%，廣達小挫。

記憶體股近日跌勢兇猛，今日早盤紛紛上揚，力積電、旺宏漲逾7%，南亞科、威剛漲逾4%，華邦電、鈺創、群聯漲逾2%。

此外，面板雙雄友達、群創一早雙掛漲停板，股價各為15.15元，23元，成交量各超過18萬、43萬張，投資人紛紛搶進。

