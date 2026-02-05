美股整夜大跳水！ 道瓊狂瀉近600點

美股跳水一整晚。（示意圖／photoAC）





美股5日再度收黑，投資人風險趨避情緒升溫，過去熱門的科技股與比特幣等交易出現鬆動。道瓊工業指數下跌592.58點，跌幅1.20%，收在48,908.72點；標普500指數下挫1.23%，收6,798.40點，並正式轉為今年以來負報酬；那斯達克綜合指數下跌1.59%，收在22,540.59點。盤中低點時，道瓊一度大跌近700點、約1.4%，標普500與那指分別下挫1.5%與1.9%。

根據CNBC報導，「美股七雄（Magnificent Seven）」之一的Alphabet公布最新財報，並預期人工智慧（AI）支出將大幅攀升，嚇退部分投資人。公司預估2026年資本支出最高將達1,850億美元，Alphabet股價應聲下跌0.5%。不過，受惠於Alphabet擴大支出的消息，晶片大廠博通（Broadcom）股價上漲近1%，為市場在消化AI產業贏家與輸家之際，帶來些許正面訊號。

現代財富管理公司（Modern Wealth Management）投資總監塔克伍德（Stephen Tuckwood）表示：「這些公司公布財報時宣布進一步擴大資本支出，而且金額已經相當驚人，我們其實將此視為整體市場健康的正面訊號，因為……這顯示市場正在進行辨別，而非單純的非理性狂熱。」

除Alphabet外，高通（Qualcomm）同樣承壓，因全球記憶體短缺導致公司釋出不如預期的財測，股價重挫逾8%。

另一方面，加密貨幣市場賣壓持續擴大，比特幣跌破6.4萬美元，此前已失守被視為關鍵支撐的7萬美元關卡。貴金屬方面，白銀再度承壓，價格中止連續兩天反彈，單日最多重挫16%；上週五更曾暴跌近30%。

勞動市場傳出警訊

市場情緒亦受到勞動市場疑慮拖累。人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas公布，美國企業1月宣布裁員人數達108,435人，創下全球金融危機以來同期新高。

此外，截至1月31日當週的初領失業救濟金人數增幅高於預期，而12月職缺數降至2020年9月以來新低。

上述數據發布之際，市場正等待下週美國勞工統計局（BLS）公布1月就業報告。該報告原定較早公布，但因部分政府關門、直到週二才結束而延後。

塔克伍德指出，「感覺我們正在走出過去幾個月的『不招人、也不裁人』階段。」他並補充，即將公布的BLS就業報告「很可能會確認目前看到的其他訊號，也就是解僱與裁員的情況開始轉為負面。」

若情勢果真如此，他認為聯準會（Fed）至少會在3月或4月的會議之一宣布降息。

華爾街甫結束一個震盪交易日，軟體與晶片股遭到拋售，拖累標普500指數連續第二天收跌。市場憂心AI對產業帶來的衝擊，促使投資人全面撤出科技股，轉向估值相對具吸引力的其他板塊。

塔克伍德接受CNBC訪問時指出，軟體股上週已進入熊市，此波賣壓可能有些過頭。他表示：「我們還沒到必須避免去接下落刀子的程度，但對這個次產業而言，等到賣壓真的過度擴大時，終究會出現進場的機會。」

