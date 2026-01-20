美股早盤台積電ADR跌2% 美光股價續揚

▲美股道瓊20日早盤下跌，台積電ADR下挫2%。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股周二（20日）早盤四大指數全面下跌，道瓊工業指數一度跌破600點，台積電ADR跌幅2%，但記憶體族群持續展現強勁態勢。美光與SanDisk股價續揚。

美股20日早盤，截止至台灣時間晚間11時30分，道瓊工業指數下跌493點，跌幅1%；那斯達克指數重挫335點，下跌1.43%；標普500指數下跌76點或1.1%；費城半導體指數小跌23點或0.3%。

個股部分，台積電ADR下挫2%、輝達跌幅接近3%；然而，記憶體族群持續上漲，美光股價早盤一度漲逾4%，後稍滑落維持1%漲幅、SanDisk股價持續爆衝8%、希捷科技漲幅逾2%、威騰電子漲近3%。

廣告 廣告

根據CNBC報導，由於投資者對美國總統川普在格陵蘭島問題上重新施壓，不斷升級的關稅言論引發擔憂，科技股領跌美國股市。投資人密切關注談判能否緩和緊張局勢，但美國華爾街知名多頭、韋德布希證券分析師艾夫斯(Dan Ives)對此並不太擔憂。

艾夫斯表示，隨著避險情緒蔓延，人工智慧概念股首當其衝，科技股必將受到衝擊，但他最終認為這是成為投資2026年及日後科技股贏家的良機，川普與歐盟之間的口水戰將為投資者提供又一次投資科技股的機會，儘管空頭們總是試圖在擁擠的戲院內大喊著火了，但人工智慧革命仍處於早期階段，這場鬧劇並不會改變這一趨勢，因為第四次工業革命將在2026年進入下一個成長階段。

艾夫斯補充說，即將到來的催化劑，可能是科技巨頭們預計在未來幾週內公佈「強而有力」的第四季財報，約 5500 億美元的資本支出將推動人工智慧革命的下一階段。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普關稅最快今晚宣判！美貿易代表預告若敗訴將啟動備案

阿蘇直升機墜毀！台人手機「車禍偵測」自動報案 2機3裝置有功能

記憶體需求旺+關稅推高成本！日媒：日本電腦市場出現明顯漲價潮