美股早盤四大指數走揚 輝達市值突破5兆美元創全球首例
美股29日早盤四大指數走揚，投資人觀望美國聯準會（Fed）稍晚公布利率決策。晶片大廠輝達（NVIDIA）早盤上漲逾4%，市值突破5兆美元大關，成為美國首家達到此門檻的公司。
道瓊工業指數29日早盤上漲173點，漲幅約0.4%；標普500和那斯達克指數分別上漲0.3%及0.6%。費城半導體指數大漲2%，台積電ADR上漲1.5%。
