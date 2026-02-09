美股早盤甲骨文奮起飆9%！輝達重回190美元

▲美股早盤軟體股終於止跌回升，甲骨文奮起開漲9%。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數周一（9日）開盤漲跌互見，記憶體族群再度熄火，反倒是軟體股終於止跌回升，甲骨文早上大漲超過9%，微軟也開漲2%。

美股四大指數9日早盤，截止至台灣時間晚間11時10分，道瓊工業指數小跌131點或0.26%，指數暫時回到五萬點以下；那斯達克指數小漲75點或0.33%；標普500指數平盤震盪；費城半導體指數小漲54點或0.68%。

個股部分，記憶體族群再度開低，SanDisk小跌1.4%、美光大跌5%開出後仍小跌2%；其餘科技股部分，台積電ADR漲2%、輝達股價展現睽違已久的強勢，早盤上漲逼近4%；自去年十月後頹靡已將近四個月的甲骨文股價在今日開盤大幅提振，早盤大漲超過9%，微軟也上漲超過2%。

美國軟體股在一月跌勢不止，根據CNBC報導，投資研究公司D.A. Davidson在稍早發布的報告中上調了對甲骨文的看法，認為其未來前景更加明朗。報告認為OpenAI 在修正多項策略失誤後已重回正軌，D.A. Davidson認為這一轉變可能帶動其生態系中主要的受惠者，例如甲骨文。

D.A. Davidson分析師盧里亞（Gil Luria）指出，自去年 9 月以來，OpenAI 已「修正了多項失誤」，公司重新聚焦於 ChatGPT 及其核心的前沿模型。

盧里亞表示，「這其中包括開始導入廣告的方向，這對於提升變現能力並降低現金消耗至關重要。管理層似乎也已意識到，他們需要與輝達、微軟及亞馬遜保持一致，而不是試圖與這些公司競爭。」

